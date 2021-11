La integración de la corriente "abalista" en la ejecutiva del PSPV, pendiente de un acuerdo

Varias decenas de delegados se han reunido este sábado a primera hora con la secretaria general de la provincia de Valencia, Mercedes Caballero, y han decidido no entrar en la ejecutiva en caso que no se acepte la propuesta de integración que enviaron.

A lo largo del día, dirigentes de esta corriente se han ausentado del plenario. De hecho, mientras el secretario general, Ximo Puig, leía su informe de gestión, Ábalos y Caballero han abandonado el Hotel Bali, donde se celebra el Congreso.

A su llegada, el exministro ha confiado en una "integración" de sus dirigentes afines en el 14 Congreso del PSPV-PSOE: "Un proyecto colectivo significa contar con todos, eso creo que lo tenemos todos claro".

No obstante, en declaraciones a los medios, Caballero ha afirmado que "había acuerdo de entrada para la integración de todo el partido" y "se han despertado con que no". "Parecía que estaba cerrado, pero a última hora nos han dicho que no", ha agregado.

En este sentido, la dirigente ha asegurado que el secretario general, Ximo Puig, le ha dicho en varias ocasiones que tenían que hablar, aunque todavía no lo han hecho. Sin embargo, se ha mostrado segura de que se producirá esa reunión porque Puig "quiere que salgamos todos juntos" del Congreso.