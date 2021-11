Marià Veloy gana el Premi de Novel·la Ciutat de Alzira con la obra 'El món comença'

Estos galardones se unen a los ya anunciados previamente: el XVI Premi de Teatre Ciutat d'Alzira Palanca i Roca para Marta I. Moreno, por 'Franz i Màrion, 2019'; J. N. Santaeulàlia ha merecido el XXVI Premi Fundació Bancaixa de Narrativa Juvenil per 'Something'; Maria Josep Payà, autora de 'Mariola i la botiga de la font', ha sido reconocida con el XXVI Premi de Narrativa Infantil Vicent Silvestre y, por último, el VI Premi Internacional d'Àlbum Il·lustrat Enric Solbes Consorci Ribera i Valldigna ha ido a parar a Cristina Olibey y Pablo Pino por 'La fuga'. El jurado, además, ha nombrado finalistas de esta categoria a Paloma Muiña y Anna Clariana per 'Jorge lleva el pelo largo'.

Los ganadores de las diversas modalidades han recogido su premio en la gala literaria de este viernes, la tradicional cena de los Premis Literaris Ciutat d'Alzira. A esta edición se han presentado más de 240 originales, que han optado a una dotación global de 61.000 euros, informa la editorial Bromera.

'El món comença', de Marià Veloy, rescata la figura de Toreski, uno de los impulsores ahora hace 100 años de Radio Barcelona, precursora de la Cadena Ser. A principios del siglo XX, este transformista llenó los mejores teatros de América, Europa y Filipinas. Una vez retirado de los escenarios, se puso ante los micrófonos de la radio para reinventarse en Míliu, un chico travieso y entrañable que se ganó el corazón de la audiencia.

Con este truco de ventrílocuo, Toreski "dio el pistoletazo de salida a la radio moderna en nuestro país, que se convirtió en un verdadero fenómeno de masas". La novela explora la figura de este precursor, hoy prácticamente olvidado, y la relaciona con el presente, en una reflexión "emocionada sobre la paternidad y el luto".

Marià Veloy (Barcelona, 1978) es escritor y editor. Durante más de diez años colaboró en medios como el 'Avui' o 'Time Out', y actualmente trabaja en Twist and Shout Editores, de la cual es uno de los fundadores.

'Geórgiques', de Pasqual Mas i Usó, galardonado en la categoría de poesía, es un diálogo con la natura que tiene como referente la obra de Virgilio.

Los árboles, el jardín, el huerto y el poeta se funden en una misma materia y hablan del presente y del futuro, de los sueños, del amor y de la muerte.

"La fusión entre lo que piensa el poeta y lo que le acontece en la naturaleza que contempla se proyecta en una única voz que reflexiona sobre la existencia, sobre la mentira necesaria para salir adelante, sobre la identidad, sobre las máscaras que nos protegen ante los otros y sobre el amor".

"ALTO VOLTAJE POÉTICO"

Los miembros del jurado han elegido la obra por unanimidad. En el veredicto han destacado "la ambición de la compilación" y lo han definido como "un libro de alto voltaje poético, que mantiene el tono sostenido a lo largo de la obra y que desde un punto de vista formal cautivó los miembros del jurado".

Pasqual Mas i Usó (Almassora, 1961) es doctor en Filología y catedrático de Literatura. Ha dirigido la revista internacional de teatro 'Fiestacultura' y ha publicado en Alemania, España, los Estados Unidos, Francia y Rumanía unos treinta libros relacionados con el estudio de la literatura.

En 'Bestiari', obra ganadora en la categoróa de ensayo, Vicent Pardo ha vertido muchas de sus vivencias personales con los animales, eso sí, mezcladas con una buena dosis de humor y con gran de admiración.

Pardo no rehuye fantasías, incluye criaturas inventadas, habla siempre posicionándose como un igual respecto a los animales y sintiéndose cómo uno de ellos.

El jurado ha destacado que, de entre todas las obras presentadas, 'Bestiari' representaba una opción "más innovadora y creativa dentro del terreno del ensayo". Ha sido valorada por el jurado no solo por sus calidades literarias, sino en cuanto que podía llegar a un público más diverso y ampliar las fronteras del género.

Vicent Pardo (Vinalesa, 1954) ha trabajado durante veinticinco años en una cooperativa de enseñanza y después en la escuela pública.Ha escrito cuentos y novelas tanto para niños y jóvenes como para personas adultas. Cuenta con una veintena de obras publicadas y ha recibido los premios Fundación Bancaja de Narrativa Juvenil, Enric Valor, Tirant lo Blanch y Ramon Muntaner.

Bromera publicará todas las obras premiadas la primavera del 2022 a excepción del álbum ilustrado, que se publicará en otoño.