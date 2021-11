PSOE critica la "ausencia de utilidad" del "chiringuito de Igea" al que ve en "tic tac" por "tiempo de descuento"

Palomo ha acusado a Igea de haber "despachado con cinco páginas" y sin cuantía económica "una recopilación de medidas a las que añade con calzador el apellido de despoblación" -"ponen música pero sin letra-, ha ejemplificado la socialista- a lo que ha añadido que el anexo reconoce además que no hay Estrategia de Dinamización Demográfica en una muestra, a su juicio, de que PP y Ciudadanos "no tienen proyecto de Comunidad ni estrategia para fijar y atraer población", a lo que el consejero ha respondido que el borrador estará listo en enero.

La procuradora socialista también ha reprochado al consejero que no se haya referido "para nada" a la lucha contra al fraude y contra la corrupción, cuando era la bandera de Cs, y ha zanjado que el paso de Igea por el Gobierno de Castilla y León "no ha servido para nada", sólo "para romper todos los consensos en todas las materias que ha tocado" mientras "protegía y tutelaba a golpe de dictado" a las consejeras de Sanidad, Verónica Casado, y de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo.

"Se les está haciendo largo porque ustedes están acabando con esta legislatura desde que comenzó", ha ironizado Igea que ha aclarado a los socialistas que todavía les quedan dos años en la oposición porque Castilla y León no está "en tiempo de descuento", como había evidenciado Palomo respecto al propio Igea con un "tic tac, tic tac".

"Menos bonito me ha dicho de todo (....) Ni hay tal chiringuito ni hay tal dispendio", ha respondido Igea que ha defendido la acción política de su departamento -"la más reconocida a nivel nacional", ha reivindicado al respecto- para aclarar tanto a Palomo como a Laura Domínguez, de Podemos-Equo, que Transparencia no ha aumentado el gasto de personal en altos cargos -un 253 por ciento en el año de la pandemia, según la procuradora de la formación morada-.

"Se ha hecho un lío con los altos cargos, entre los tres no sumamos una embajadora de Igualdad", ha ironizado Igea, a quien Domínguez ha recriminado un "machismo que le precede" por la "condescendencia paternalista" y "tremendamente desagradable" con la que se dirige siempre a las procuradoras, ha afeado la política morada al vicepresidente al que ha pedido que no use la igualdad de forma despectiva.

"Le agradecería que me explique a qué se refiere pero pediré perdón (...) Yo procuro contestar por igual a todos los procuradores y a usted le tengo mucho más respeto que a su compañero -Pablo Fernández- porque trabaja mejor las cosas y porque es más razonable", ha reconocido Igea en su segundo turno de palabra en el que ha reprochado a Domínguez que haya "tirado de comodín" al aludir al machismo para insistir en que el Gobierno debe dar explicaciones sobre el cargo de nueva creación. "Machista es llamar a una consejera tontita, eso es machista", ha sentenciado Igea para aclarar que él no tutela a nadie, a pesar del "relato político" que sigue la oposición siguiendo los dictados "del extinto Redondo -Iván-".

Laura Domínguez ha criticado el "pírrico" aumento del presupuesto defendido por Igea en un intento de "hacer de la necesidad virtud sin morir en el intento", ha criticado la falta de concreción presupuestaria para la Ordenación del Territorio y ha tachado los dos millones de euros para el Plan Soria del ejemplo de un "plan sin plan que ha servido para todo y para nada" que sólo destina recursos para gasto corriente "con la etiqueta de que parezca que hay un esfuerzo".

La procuradora de la formación morada ha advertido del "error" de aglutinar en un programa cooperación al desarrollo y migración, una apreciación que sí ha sido asumida por el consejero que se ha mostrado "dispuesto a concedérselo", con sintonía también en materia de memoria histórica donde el consejero será un "fiel garante de la memoria histórica", una materia en la que, según ha asumido, "desgraciadamente todavía hay mucho dolor y mucha incomprensión" -Igea ha explicado que recibió un mensaje de Pablo Iglesias el día que defendió sobre las exhumaciones en Villadangos del Páramo (León) que "la ley ni se discute ni se negocia"-.

En el caso del PP, la procuradora Amparo Vidal ha compartido la aclaración de Igea de que Transparencia no es una Consejería de inversiones y ha aclarado a PSOE y a Podemos que si ponen la lupa en eso se equivocan. Vidal ha situado la despoblación como "objetivo prioritario" de la Junta y del departamento de Igea y ha acusado a los dos partidos en la oposición y que sustentan al Gobierno de la nación que no hay varitas mágicas ya que, de existir, "otros partidos de otras comunidades las hubiesen aplicado", en alusión a que este problema es nacional.

"Piden aplicar medidas cuando están en la oposición y las olvidan cuando gobiernan", ha zanjado Vidal que, por otro lado, ha rechazado el uso partidista de algunas víctimas.

Del mismo modo, la procuradora de Cs Alba Bermejo ha lamentado especialmente el "intento chusco de funambulismo" con la Ordenación del Territorio por parte de la oposición y ha reconocido la necesidad de impulsar las ayudas a las entidades para la defensa de la memoria histórica y de culminar del mapa de las fosas de la guerra civil y la dictadura franquista.

En referencia a Acción Exterior, ha reivindicado que la Consejería de Igea ha sido capaz de ubicar a la Administración "como un actor reconocible, cercano y útil" y ha presentado a Castilla y León como "una tierra de ciudadanos solidarios y hospitalarios. Mucho más si quienes llegan a esta Tierra lo hacen para dejar atrás un pasado de dolor y sufrimiento", ha concluido.