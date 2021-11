Martín (IU) invita a Podemos-Equo a pactar sobre bases "realistas" y le anima a no "errar" el adversario

Es por ello, que ha animado a Podemos-Equo Xixón a no errar el adversario político, que es el PP y Vox, según él. No obstante, ha visto difícil acordar con este partido porque los pactos deben hacerse sobre bases "realistas y prácticas" y no con propuestas que se sabe que serían inaceptables para el Gobierno local.

Y si bien ha dicho que comparten la preocupación por la desigualdad, cree que muchas políticas se abordan desde el Estado. Así lo ha indicado en el Pleno del Debate del Estado del Municipio.

Sobre la gestión municipal, ha resaltado logros como el acuerdo de concertación local y el esfuerzo de la Fundación Municipal de Servicios Sociales para atender a las familias gijonesas en pandemia. "Que nadie se quede atrás, no es un eslogan de este Gobierno, sino un compromiso", ha asegurado.

Referido también a la pandemia, ha apuntado que esta ha acelerado un cambio de paradigma urbano. En esta línea, ha citado las inversiones medioambientales anunciadas por ArcelorMittal que, pese a considerarlas "insuficientes", deben servir como elemento tractor para que el conjunto de industrias de la zona Oeste de la ciudad se implique en la transición ecológica.

También ha destacado la importancia de la entrada en funcionamiento de la Variante de Pajares el próximo año, que ha sumado al desarrollo de la Zalia y los accesos a El Musel por la Peñona y el vial de Jove, fechado para 2026. Importante también es, a su juicio, la recuperación de la Autopista del Mar.

Ha defendido por ello una industria adaptada a los tiempos y que se convierta en una oportunidad de desarrollo productivo y de creación de empleo.

Junto a ello, ha visto conveniente que Gijón apueste por nuevos sectores productivos vinculados al territorio y basados en el conocimiento, la innovación y la digitalización, algo a lo que contribuirá la ampliación del Parque Científico Tecnológico de Gijón en terrenos de La Pecuaria, pero también el vivero empresarial previsto en La Camocha o el ligado a economía azul del Natahoyo.

A su juicio, deben incorporarse al desarrollo de estos nuevos sectores productivos las empresas municipales, no solo Impulsa, sino también la EMA, EMULSA o EMTUSA.

Por otro lado, ha defendido las medidas puestas en marcha o proyectadas ante la emergencia climática. "El Gobierno de Gijón está firme y responsablemente comprometido con la lucha climática", ha asegurado.

Ha resaltado, en este caso, la puesta en marcha inminente de la EDAR del Este y las inversiones de mejora en la EDAR del Oeste. Se ha referido, asimismo, al proyecto de restauración ambiental y de renaturalización de los ríos Piles y Peñafrancia, cuyo proyecto estará en marzo de 2022 para pasar directamente a licitar la obra.

Además, antes de que finalice 2021 se iniciarán las obras de reforma del colector de Peñafrancia, financiadas con un millón de euros por el Gobierno de Asturias. A esto se suman casi 3 millones de euros entre 2022 y 2025 vinculados a la nueva gestión del conjunto de los ríos del concejo en cuanto a su diagnóstico, limpieza y mantenimiento, a través de un convenio con la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.

Ha aludido, asimismo, al plan de acción a corto plazo de la zona Oeste, con 25 medidas para reducir emisiones durante el próximo año y medio, a la Ordenanza de Movilidad Sostenible o el Plan de Movilidad Sostenible, que se aprobará en enero, o a la nueva Ordenanza del Ruido que se va a aprobar en Junta de Gobierno en el primer trimestre de 2022.

PLAN DE VÍAS

Importante es también para Martín el metrotrén, que supondrá la verdadera transformación vertebradora de la movilidad en la ciudad y en el área central de Asturias, a su juicio.

"Aparcar los delirios y volver a situarnos en la realidad facilitará un acuerdo sensato y a la vez exigente con los plazos y la financiación", ha considerado al respecto.

Ha defendido, además, un Gijón con más espacios verdes y mayor pacificación del tráfico, al tiempo que ha apostado por potenciar el reciclaje y la reutilización y que se opte por sistemas energéticos inteligentes y sostenibles.

Martín ha visto además necesario en los próximos años reordenar los servicios sociales y avanzar en una nueva Ordenanza de Prestaciones Sociales, así como aumentar el parque de vivienda pública para alquiler social.

En materia escolar, ha incidido en que la ciudad contará con nuevos centros educativos: en septiembre de 2022 la nueva Escuela Infantil Eusebio Miranda -antiguo colegio Cabrales-, y un año después el Colegio Público de Nuevo Roces. A esto ha sumado el centro de innovación vinculado a la FP en Laboral.

Otros proyectos que ha mencionado han sido el de Tabacalera Centro para la Cultura Contemporánea y la ampliación del hospital de Cabueñes, del que ha dicho que el inicio de las obras no puede sufrir más retrasos ni sirven "más excusas".

Ha destacado, además, que hay proyectos que pueden ver reducido su tiempo a la mitad gracias a los Fondos Europeos complementarios. "Será la mayor transformación de nuestra ciudad en las últimas décadas y eso exige diálogo, consenso y compromiso", ha advertido.

VOLUNTAD DE DIÁLOGO

La portavoz del PSOE, Marina Pineda (PSOE), ha defendido, por su lado, la voluntad del Gobierno local a aprobar el presupuesto para 2022.

Frente a las críticas de la oposición, al portavoz de Foro, Jesús Martínez Salvador, le ha atribuido haberse convertido en "el rey de la política basura" y le ha acusado de "atacarlo todo" para tratar de convencer de que ellos lo hicieron todo bien. También ha criticado que el portavoz de Vox, Eladio de la Concha, venga "a hacer política de chigre".

Asimismo, ha arremetido contra quienes defienden bajar impuestos y tasas, por tener Gijón una presión fiscal ya baja, y ha viso un "absurdo" la propuesta de Foro de trasvasar 12 millones de euros de la EMA al Ayuntamiento cuando se desconocía si ingresarían los 12 millones de la plusvalía.

Por otro lado, frente a críticas de la oposición, ha recalcado que no agotar todas las ayudas económicas puede suponer que calcularon mal las necesidades porque quisieron ser "muy generosos" y no falta de planificación.

Pineda ha destacado, asimismo, la firma del pacto social local 'Gijón Reinicia', del que se negocia un nuevo acuerdo. La edil ha comprometido la misma voluntad de diálogo para negociar los presupuestos de 2022.

"La pandemia no nos ha hecho paralizarnos, todo lo contrario", ha reivindicado. Ha enumerado, como ejemplo, los 45 ruegos aceptados en el Pleno municipal este mandato, de los que hay un 67 por ciento ya ejecutados y un 24 por ciento en ejecución.

También el año pasado se aprobaron 37 resoluciones, de las que un 66 por ciento están ejecutadas y un 24 por ciento en proceso de ejecución.

Del plan de fachadas y barrios degradados, ha recalcado que de la 'herencia' de Foro de una deuda de más de 70 millones de euros, en los tres últimos años se abonaron casi 20 millones.

Respecto a los expedientes pendientes de resolver en materia de contratación, se han reducido en más de un 62 por ciento y los de subvenciones en casi un 52 por ciento.

Se trabaja ya, además, en la evaluación de riesgos que dará lugar a la elaboración de un Plan de Auditoria en el primer trimestre de 2022 y en la implantación de la contabilidad analítica.

Ha destacado, eso sí, que uno de los retos más importantes será latransformación organizativa. Ha recordado que el Botánico pasó a Medio Ambiente y Turismo pasará a Promoción Económica en enero. Lo próximo será integrar las fundaciones municipales de Cultura y Servicios Sociales en la estructura del Ayuntamiento.