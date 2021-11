El jefe de Virología del HUCA afirma que Asturias ya ha conseguido la inmunidad de grupo

"Sí, ya estamos en inmunidad de grupo, por lo menos en Asturias sí", ha asegurado el especialista en una entrevista concedida a Televisión del Principado de Asturias (TPA) y recogida por Europa Press.

Esa inmunidad del grupo, según Melón, se ha conseguido gracias al número de personas que ya han pasado la enfermedad y al porcentaje tan alto de personas que se han vacunado.

No cree que Melón que la vacuna vaya a dejar de ser eficaz frente a las variantes y ha dicho que incluso han hecho un trabajo en el laboratorio que demostraba que la eficiencia era alta frente a distintas cepas. "No es un virus que vaya a cambiar tanto para que la vacuna no nos proteja", ha dicho.