Dimiteix el regidor de Compromís a l'Ajuntament d'Onda Lluís Pastor per motius laborals

Lluís Pastor, actual regidor de Compromís a l'Ajuntament de l alocalitat castelloneca d'Onda, ha presentat la dimissió hui per registre d'entrada del consistori per motius laborals. La decisió arriba després de sis anys com a representant públic per part de Compromís, i d'haver estat tant en l'oposició com encarregant-se de la tinença d'alcaldia de cultura i biblioteques.