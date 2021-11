José Martí asegura que la provincia está mejor que hace un año, mientras que la oposición lo niega

El presidente de la Diputación de Castellón, José Martí, ha asegurado este martes que la provincia está mejor que hace un año, cuyo mérito -según ha dicho- es el "éxito" del proceso de vacunación, "que ha hecho posible la reactivación de la economía". Por su parte, los grupos de la oposición -PP y Ciudadanos- han negado que la provincia esté mejor y han reinvindicado el liderazgo de la institución provincial.

Así se han manifestado los diversos grupos políticos durante el debate sobre el estado de la provincia que se ha celebrado este martes, el cual se ha iniciado con un minuto de silencio por las víctimas de la Covid-19 y el fallecimiento del alcalde de Vilar de Canes, José María Domínguez.

Martí ha empezado su intervención destacando el comportamiento "ejemplar y cívico" de la ciudadanía acudiendo a los centros de vacunación, así como la actuación del Gobierno central y las autonomías "que ha hecho que España ocupe el primer lugar de Europa en personas vacunadas".

Ha hecho referencia al presupuesto "excepcional e histórico" de la Diputación para 2021, cuyo objetivo -según ha dicho- "era la reactivación de la provincia". "Eran las cuentas públicas que necesitaba Castellón, provincia que está mejor que hace un año, cuyo mérito es el éxito del proceso de vacunación, pues sin ella no hubiera sido posible el inicio de la recuperación", ha apuntado.

El presidente de la Diputación ha subrayado que la recuperación es "una realidad" que se refleja en el descenso del paro, el aumento de las exportaciones o la activación del turismo. Además, ha destacado la ayudas diseñadas por la Diputación para los distintos sectores económicos, lo presupuestado en bienestar social, la lucha contra la despoblación, el Circuito Provincial de Cultura, la labor de promoción del Patronato Provincial de Turismo, las ayudas a los grandes festivales y el trabajo desarrollado por el Consorcio de Bomberos.

"La Diputación ha sido clave para hacer frente a la pandemia, sobre todo en los momentos más difíciles de esta para que nadie se quedara atrás", ha indicado Martí, quien ha dicho que en el presupuesto de 2022 se continuará avanzando "por la misma senda".

OPTIMISMO Y CONFIANZA

José Martí ha manifestado que es "optimista" y tiene plena confianza en la Diputación y en todos los diputados. Según ha dicho, "llega el momento de avanzar en la concertación y profundizar en el reconocimiento de la mayoría de edad de los ayuntamientos", y ha manifestado su intención de dotar de mayor autonomía a los municipios.

"Pondremos en marcha el Plan Castelló Avanza con 30 millones de euros para dos años que permitirá que los ayuntamientos programen sus proyectos a dos años vista", ha apuntado el presidente de la Diputación, quien ha invitado a la oposición a alzanzar cuatro grandes acuerdos: el pacto del agua, el pacto por la transición energética, el pacto sobre la digitalización y el pacto sobre un plan de infraestructuras viarias.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos (CS), Cristina Fernández, ha afirmado que podría realizar el mismo discurso que el año pasado, pues "todo sigue igual". Al respecto, ha señalado que la Diputación es un barco que flota, "pero una cosa en no hundirse y otra es descubrir nuevos horizontes, para lo que hace falta liderazgo". "Ustedes pasarán por esta institución de puntillas, sin pena ni gloria", ha destacado dirigiéndose al equipo de gobierno.

Fernández, que ha pedido unidad, ha criticado que se está creado un "monstruo" catalogando a los municipios según son grandes o pequeños, y aunque ha reconocido que se ha avanzado en que las ayudas son más directas y en las mejoras en el Plan 135 y del ciclo integral del agua, ha subrayado que "hay que exigir más".

El portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha apuntado que Castellon intenta encarar el camino de la recuperación, "pero la crisis energética urge a aumentar esfuerzos y formar parte de recontrucción verde europea". Ha resaltado la puesta en marcha del servicio de educación ambiental y el plan director de agua. "Estamos convirtiendo la Diputación en motor de la economía circular", ha dicho.

Garcia, que ha lamentado que las comarcas de Castellón padecen "infrafinanciación y falta de inversión del Estado", ha apuntado que el actual equipo de gobierno de la Diputación es mejor gestor que el PP y ha destacado los consensos que ha alcanzado.

AUTOCOMPLACENCIA

La diputada del PP Marta Barrachina, ha criticado la "autocomplacencia" del presidente de la Diputación, y ha señalado que "vive en una realidad totalmente ficticia". "No estamos mejor por mucho que lo repita cien veces", ha añadido. La 'popular' ha acusado al equipo de gobierno de no tener un proyecto de futuro para la provincia y de no creer en esta.

"Son un gobierno dividido y lento, que no ha mejorado ninguna línea de trabajo que inició el PP", ha indicado Barrachina, quien ha pedido a José Martí que asuma el liderazgo "que merece la provincia", y ha anunciado que solicitará una reunión con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, "para pedirle lo que necesita la provincia".

El diputado socialista Santi Pérez ha significado que la intervención del PP ha parecido "más un mitin que un debate", y ha evidenciado que "no tiene proyecto". Así mismo, ha contestado a la oposición que "no todo sigue igual, porque los indicadores económicos resultan positivos en casi todos los ámbitos". "El presupuesto ha sido útil, pues Castellón en una provincia más dinámica", ha concluido.

En el pleno se ha aprobado la modificación de la Ordenanza fiscal que regula el recargo provincial del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) a las empresas de la provincia que tributan por más de un millón de euros, de tal manera que se rebaja el mismo un 20 por ciento.