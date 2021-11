Segovia recupera la muestra Sé_cine con 69 películas de producción internacional

La alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, ha señalado que el festival "mantiene el espíritu de MUCES para continuar ofreciendo a los segovianos la mejor selección de películas recientes que han sido galardonadas en los más importantes festivales y que además cuentan con el reconocimiento del público y de la crítica para vivir el cine con intensidad en estos días".

Por su parte, el concejal de Cultura, Alberto Espinar, ha manifestado que esta edición número 15 "tiene el objetivo de seguir ofreciendo a Segovia el mejor cine europeo con algunas de las películas que ni siquiera han llegado a las pantallas para que todos los espectadores puedan estar al tanto de las últimas novedades cinematográficas".

Presentaciones, conferencias, masterclass, charlas, documentales y un concierto completan la programación de la muestra en torno a la cultura cinematográfica.

La muestra se dividirá en seis sedes: Cines Artesiete, Luz de Castilla, La Cárcel_Centro de Creación, Casa de la Lectura, Fundación Caja Segovia y el campus María Zambrano de la Universidad de Valladolid.

De la misma manera, las proyecciones se dividen también en: Sección Oficial, Versión Europea, Más allá de Europa, Cine en Coproducción, Cine Documental, En memoria de.., y otras proyecciones.

Entre las 30 cintas que componen la Sección Oficial Internacional figuran el Premio Fipresci y León de Oro de la Mejor Película de Venecia 2021 (El acontecimiento), el Oso de Oro en Berlín 2021 (Bad Luck Banging Or Loony Porn), el Grand Prix y Premio Jurado ecunémico en Cannes (Compartimento nº6), el FIPRESCI en Berlín (¿Qué vemos cuando miramos al cielo?), el Premio del público a la Mejor película europea en San Sebastián (En un muelle de Normandía), Premio del Público en San Sebastián (Petit Mamam), Ángel azul a la Mejor película en Art Films Festival (Pleasure) o Premio de la Crítica en Moscú (The Worst Person in the World).

La totalidad de las películas de la Sección Oficial son filmes nominados a Palma, Oso y Concha de Oro en los respectivos festivales de cine, además de producciones como 'Malmkrong', mejor película en Sevilla; 'El triunfo' como mejor película europea en los Premios europeos del cine; o 'A Chiara'.

DEBUT, VERSIÓN ESPAÑOLA, MÁS ALLÁ DE EUROPA, EN COPRODUCCIÓN

Destacan también los debut cinematográficos de numerosos cineastas y, especialmente, 17 obras de directoras.

En la sección Versión española, dedicada al cine más reciente y relevante producido en España, destacan películas como 'Libertad', nominada a la mejor película en Atenas y al Gran Premio del Público en Cannes o 'Seis días corrientes', galardonada con la Espiga de Plata y Premio del Público en la Seminci.

También se podrá ver la película galardonada con el Biznaga de Oro en Málaga, 'El vientre del mar' o la Palma de Oro en Cannes, 'Tres'.

En la sección Más allá de Europa se podrá disfrutar de 'La llorona', Goya 2020 a la mejor película iberoamericana; 'Drive my car'; 'Last film show', Espiga de Oro en la Seminci; 'Vengance is mine, all others pay cash', mejor película en Lorcano y mejor dirección de fotografía en la Seminci.

Además, en la sección 'En coproducción' se podrá visualizar 'Hit the road', nominada a mejor película en Londres y Atenas; 'Un héroe', premiada como película que representará a Irán en los Oscar o 'Memoria', premio del jurado en Cannes.

Entre las películas de animación destacan 'Belle' o 'Calmity, la infancia de Martha Jane Cannaty'.

También se escucharán películas en lenguas variadas como persa, árabe, turco, kurdo, indonesio, gujarati, tegalo, japonés, mandarín, coreano, georgiano, ucraniano, sueco, noruego, danés, letón, ruso, húngaro, rumano, maltés, finés, polaco, inglés, francés, alemán, italiano, portugués, español, catalán y gallego.

Las entradas se podrán adquirir a partir del 12 de noviembre en el Centro de Recepción de Visitantes o en