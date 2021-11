En este caso han votado a favor PSOE, IU y UGT; en contra PP, Foro, CCOO y la FAV; y se abstuvieron Ciudadanos, Vox y Podemos Equo Xixón, según una nota de prensa del Ayuntamiento gijonés.

La Junta Rectora de la Fundación Municipal de Servicios Sociales ha aprobado este lunes el presupuesto para 2022 con los votos a favor de PSOE e Izquierda Unida y la abstención del resto. El concejal no adscrito no ha votado por no estar presente en el momento de la votación