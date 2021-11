Mazón, sobre si governaria amb el suport de Vox: "Ja va sent el moment que superem els prejuís en la política"

Mazón, que ha assistit a la presentació de la Gran Carrera del Mediterrani i la Gran Carrera SUP Race, s'ha pronunciat en aquests termes en ser preguntat per sondejos publicats que apunten la possibilitat que el PP podria governar la Generalitat amb el suport de Vox.

En aquesta línia, ha subratllat que, com a president de la Diputació d'Alacant, porta dos anys seguits pactant els pressupostos d'aquesta corporació amb Compromís. "Si sóc capaç d'asseure'm amb Compromís i acceptar bones propostes que puga portar perquè entenc que són bones per als alacantins, com no em vaig a poder asseure amb Vox si podem entendre que és un partit legítim, democràtic i amb representació de tots els valencians", ha exposat.

Per a Mazón, "és el moment que parlem en política més enllà de les sigles i que, quan arriben els moments de canvi, tot el que puga recolzar el canvi amb idees que tinguen a veure amb la nostra pròpia coherència del programa per què no anem a poder asseure'ns amb tots? No veig el problema".

Així mateix, ha insistit en la importància de "consolidar" el "vent de canvi" que sosté que vol la Comunitat Valenciana i que, a més, subratlla que està sent "impulsat" des de la província d'Alacant. "S'està veient que on estem governant baixem els impostos, defenem en hoteleria i als nostres autònoms, als nostres treballadors i defenem a la nostra terra", ha dit, i ha considerat que és "important" que açò es veja.

"Estic molt satisfet perquè cada dia veig a més gent que vol eixe canvi, que és el que jo vull per a la meua terra", ha afegit el president 'popular'.

Així, ha conclòs que hi ha "una altra manera de treballar i de governar" i de fer les coses a la Comunitat Valenciana, per la qual cosa "no m'estranya que cada vegada més enquestes ens vagen dient que anem millorant i que anem consolidant eixa possibilitat de canvi".