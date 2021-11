El CCMD acogerá del 14 al 18 el XV Premio Internacional de Piano Frechilla-Zuloaga

En la presente edición, la Junta entra a formar parte de la organización del mismo, como coorganizador del Premio. El consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega y el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, han presentado durante el acto celebrado en el Centro Cultural Miguel Delibes (CCMD) las novedades de este certamen que en la edición de 2021, ha superado todos sus registros, al contar con 50 participantes de 21 nacionalidades diferentes de cuatro continentes.

España, con 14 representantes, es el país que más concursantes aporta seguido de la República de Corea, con ocho participantes, Japón con cinco y la Federación Rusa con cuatro, según ha informado la organización a través de un comunicado remitido a Europa Press.

Javier Ortega ha señalado "el compromiso de Castilla y León con la música y con el talento emergente de jóvenes artistas, que se afianza con la incorporación de la Junta a este prestigioso Premio como coorganizador".

De esta forma y a través de un trabajo conjunto entre ambas administraciones, Junta y Diputación de Valladolid, como ha destacado el consejero "se potencia la expansión del premio y se impulsa su internacionalización, con la participación además, de un Jurado Internacional de reconocido prestigio, presidido por Josep Colom, Premio Nacional de Música y en un marco escénico que aporta gran calidad, con audiciones y galas que se celebrarán en el Centro Cultural Miguel Delibes, en Valladolid y la participación de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, que está celebrando su 30 aniversario".

Conrado Íscar ha destacado la relevancia de esas cifras, que convierten al concurso en "uno de los más importantes del panorama pianístico", al tiempo que ha significado la importancia de la mayor implicación de la Junta en la organización del certamen "lo que supone un salto cualitativo que abre nuevas perspectivas a un certamen ya consolidado y que se ha convertido en un referente a nivel nacional e internacional".

JURADO INTERNACIONAL

El Premio contará con un jurado internacional presidido por el pianista Josep Colom, considerado en la actualidad una eminencia en toda Europa y solista de referencia nacional, ganador de los premios de Jaén y Santander, además de Premio Nacional de Música, entre otros.

El jurado se completa con cuatro vocales, con la participación de la pianista Judith Jáuregui, ganadora del Frechilla-Zuloaga en 2007; la profesora de piano y música de cámara Cordelia Höfer; el profesor y pianista ruso Boris Berman y el pianista Paul Hughes, actual director de la Orquesta Sinfónica y Coro de la BBC.

El Premio Frechilla-Zuloaga está dotado con un primer premio de 12.000 euros, un segundo de 6.000 euros y un tercero de 3.000 euros, patrocinado por el Real Colegio de Ingleses de San Albano de Valladolid. El palmarés se completa con el premio al Mejor Pianista Español, dotado con 3.000 euros y el Premio del Público, sin dotación económica, que se otorgará por votación entre el público asistente a la prueba final. El Jurado puede declarar desierto cualquiera de los premios.

El Centro Cultural Miguel Delibes acogerá el domingo 14 de noviembre el concierto inaugural de esta XV edición del Premio Internacional de Piano Frechilla-Zuloaga 2021, en el que la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, bajo la dirección de Gabriel Bebeselea, interpretará obras de Mozart, Beethoven, Schnittke, Franck y Manuel de Falla en un concierto que, como importante novedad, contará con la participación como solistas de piano de cuatro de los miembros del jurado, como son Cordelia Höfer-Teustsch, Boris Berman, Josep Colom y Judith Jáuregui.

El concurso propiamente dicho consta de dos pruebas eliminatorias, que tendrán lugar los días 15, 16 y 17 de noviembre, y una prueba final a la que sólo pueden acceder tres finalistas que se llevará a cabo en el jueves 18 de noviembre.

La primera prueba consistirá en la interpretación de un preludio y fuga de El clave bien temperado de Bach, un estudio de Chopin, y un estudio a elegir entre los de Liszt, Scriabin, Debussy, Rachmáninov, Bartók, Prokofiev, Saint-Saëns o Stravinsky.

La segunda prueba consistirá en la interpretación de un programa de libre elección por el concursante, de 45 minutos como máximo, en el que se incluirá, entre otras, una obra clásica y una obra de autor español.

PRUEBA FINAL

La prueba final, bajo la dirección de Mario Orlando El Fakih, consistirá en la interpretación de un concierto para piano y orquesta, elegido entre los siguientes: Beethoven, nº 3 en Do menor Op. 37; Beethoven, nº 4 en Sol mayor, Op. 58.4; Beethoven, nº 5 en Mi bemol mayor Op. 73; Chopin, nº 1 en Mi menor Op. 11; Chopin, nº 2 en Fa menor Op. 21; Brahms, nº 2 en Si bemol mayor Op. 83; Liszt, nº 1 en Mi bemol mayor S. 124; Liszt, nº 2 en La mayor S. 125; Mozart, nº 20 en Re menor Kv. 466; Mozart, nº 21 en Do mayor Kv. 467; Mozart, nº 23 en La mayor Kv. 488; Rachmáninov, nº 2 en Do menor Op 18.; Rachmáninov, nº 3 en Re menor, Op. 30; Schumann, en La menor Op. 54; y Chaikovski, nº 1 en Si bemol menor Op. 23.

En la prueba final se contará con la participación de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, que este año conmemora su 30 aniversario, tras su concierto fundacional protagonizado el 12 de septiembre de 1991, precisamente con el dúo Frechilla-Zuloaga al piano y dirigidos por Max Bragado.

Un concierto que este año, con motivo del 30 aniversario, se ha replicado en el primer concierto de abono de otoño de la Temporada 2021-22, con Víctor y Luis del Valle a los pianos y dirigidos por Pablo González.