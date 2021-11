Entidades se oponen a una prueba piloto con tres aerogeneradores en el mar de Roses (Girona)

Así lo han afirmado en un comunicado este lunes l'Associació Stop Macro parc eòlic marí de la Costa Brava Nord, que agrupa a unas cuarenta entidades, la Iaeden-Salvem l'Empordà y la plataforma Albera Lliure de Molins.

Las entidades han asegurado que la de Parc Tramuntana es una propuesta "engañosa" que esconde una maniobra para construir el parque por fases.

Han argumentado que el área en que se ha proyectado es "de una gran fragilidad medioambiental" y que la dimensión de los aerogeneradores previstos hace que el impacto que generarían sea muy importante.

"Esta zona tan sensible del Mediterráneo no es la idónea para hacer experimentos con una tecnología que puede ser muy lesiva y que no tiene otra finalidad que plantar posteriormente un proyecto que rechaza de pleno el territorio", han criticado.

4,5% DEL CONSUMO ELÉCTRICO DE GIRONA

Fuentes de Parc Tramuntana han explicado a Europa Press que estos aerogeneradores tendrían una potencia de 50 Mw, equivalente al 4,5% del consumo eléctrico actual de la provincia de Girona.

Han asegurado que la propuesta se está estudiando con la Generalitat y el Gobierno, y que nace de la petición de diferentes ayuntamientos de la zona y de la Diputación de Girona.

Han afirmado que buscan "el consenso con el territorio" y han afirmado que la prueba piloto está pensada para realizarse antes de que se abra un concurso para la creación de dicho parque.