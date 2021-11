Obri les seues portes la Fira del Llibre Antic i d'Ocasió de Castelló amb prop de 60.000 títols

La Fira del Llibre Antic i d'Ocasió de Castelló obri aquest divendres les seues portes en la plaça Santa Clara fins al 14 de novembre amb la participació enguany de 13 llibreries que oferiran prop de 60.000 exemplars únics, descatalogats, d'ocasió, primeres edicions, edicions especials i molt més.

Aquesta iniciativa cultural, organitzada pel Gremi de Llibrers d'Ocasió de la Comunitat Valenciana amb la col·laboració de l'Ajuntament de Castelló, arranca aquest divendres amb la finalitat de fomentar la lectura i el treball de les editorials i llibreries com a ferramenta de dinamització cultural a la ciutat, segons ha informat el consistori en un comunicat.

Així, durant deu dies la plaça Santa Clara reunirà llibres antics de multitud de temes: art, psicologia, història, filosofia, novel·la negra, ciència ficció, assaig, física i química, poesia, llibres escolars, de temàtica valenciana, entre uns altres. També hi haurà exemplars dels segles XVII, XVIII i XIX.

Com a atractius principals i per a les persones més curioses i col·leccionistes, la fira també ofereix llibres de Castelló i província gravats des del segle XVI fins al segle XX, així com postals del segle XIX i principis del XX o còmics antics des dels anys 20 fins a còmics de Marvel o DC.

La regidora de Cultura a l'Ajuntament de Castelló, Verònica Ruiz, ha participat aquest matí en l'obertura i ha destacat que "una vegada més Castelló té l'oportunitat per a seguir fomentant els llibres i la lectura, els escriptors i escriptores, les editorials i llibreries, i a més fer-ho amb llibres i edicions especials o antigues".

L'edil ha aprofitat per a convidar a la ciutadania al fet que participe en aquesta iniciativa que "apropa exemplars que d'una altra manera serien difícils d'aconseguir".

En les parades estaran les llibreries Herreros 24, Torres de València, Mestre Gozalbo, Russafa, El Carabo, El asilo del libro, La guardia de las maravillas, Al tossal, Querubín, Releo, Prim, Hamburgo i Madrid Books.