Malva-rosa tendrá un plan de choque "con el modelo Orriols" para "erradicar al máximo" el tráfico de drogas

El operativo se llevará a cabo de manera coordinada entre la Policía Nacional y la municipal y tendrá dos "elementos fundamentales": el control de la venta de drogas y los efectos contra la seguridad ciudadana que aparecen como consecuencia de la venta de estas sustancias.

Además, "trasladará" la fórmula de colaboración policial que se está desarrollando en el barrio de Orriols, que ha dejado ya "frutos importantes" y donde la situación "están mejorando", y se "adaptará a las circunstancias" de la Malva-rosa.

Así lo han detallado este viernes en declaraciones a los medios el alcalde de València, Joan Ribó, y el concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano, tras mantener una reunión con la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero. Ribó y Cano han agradecido la "buena voluntad" de la Policía Nacional y su colaboración con el cuerpo municipal.

Ribó también ha mencionado el botellón -otro de los temas que se han tratado en el encuentro- como uno de los "problemas" que sufren tanto el barrio de la Malvarrosa como Orriols. No obstante, en este sentido, ha destacado que esta situación "se está controlando de forma importante" en la ciudad durante las últimas tres semanas. "Estamos contentos de ver cómo ha funcionado", ha expresado.

El primer edil ha considerado que el botellón "se ha resuelto" en parte en València con una actuación "basada en dos ideas fundamentales", al "adelantarse en el problema y manteniendo una actitud proporcional y sin confrontación". "En comparación con otras ciudades, aquí no ha existido ningún conflicto o peleas con la Policía, ha habido una actuación de prevención y contención que ha dado buenos resultados", ha defendido.

Ribó ha citado como ejemplo la pasada celebración de Halloween, "que es uno de los momentos más complicados del año desde este punto de vista, pero se logró controlar bastante".

Así, ha abogado por "seguir la estrategia" impulsada en el entorno de la plaza de Honduras, Cedro y la avenida Blasco Ibáñez. "Espero que pronto podamos tener más objetivos", ha señalado Ribó, que ha mencionado también la entrada de 53 nuevos agentes al cuerpo de Policía Local.

Joan Ribó ha agradecido a los jóvenes que "hayan entendido el mensaje que se les ha enviado de que se han de divertir pero respetar a la vez el derecho de las personas a descansar". "La mayoría de jóvenes lo ha entendido de forma positiva", ha valorado.

"VALÈNCIA TIENE SU PROPIA RECETA"

Por su parte, el concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano, ha insistido en combatir el botellón "con proporcionalidad y calma y sin histrionismos ni pensando que es una batalla campal que hay que tratar como disturbios" y ha puesto en valor que precisamente de esta forma "se está controlando".

En este sentido, ha considerado que la ciudad de València tiene "su propia receta" para hacer frente al botellón, un modelo que "ha ido bien". No obstante, ha incidido en que con este asunto "no hay ninguna fórmula mágica", sino que hay que "dejar trabajar". "El tiempo nos va dando la razón, pero no hay que bajar la guardia para que la situación no cambie", ha pronunciado.