Carlos Baño, president de Facpyme, anuncia la seua candidatura a presidir la Cambra de Comerç

Així mateix, s'ha marcat com a objectiu recuperar el pes de l'empresariat alacantí, la força del qual s'ha vist "minvada" després de la desaparició d'algunes organitzacions empresarials de la província, així com pel "baix" perfil de la Cambra, la qual cosa al seu parer ha provocat que la influència del teixit empresarial s'haja difuminat en els últims temps.

"Hui més que mai la província d'Alacant necessita del vigor de les seues organitzacions per a tindre una presència forta en l'esfera pública. Tots sabem de la vitalitat desplegada per la Cambra fa ja anys i tots recordem noms com el d'Eliseo Quintanilla o Antonio Fernández Valenzuela, entre molts altres, que interpretaven encertadament la defensa dels interessos d'aquesta província i dels seus empresaris", ha manifestat el candidat en un comunicat.

En aquest context, "des de la complicada realitat actual però amb aquell record i buscant recuperar eixa posició de referència", ha decidit presentar la seua candidatura per a presidir la Cambra de Comerç d'Alacant". Una candidatura, ha subratllat, que no anirà en contra ni a favor de ningú, sinó en interés del conjunt del teixit productiu de cada província.

"No crec que que siga necessari esmentar la meua trajectòria empresarial ni la meua activitat en el si de la Cambra així com en diferents institucions i organitzacions, ja que crec que que m'avala la fermesa, determinació i embranzida per a situar-nos en el lloc de lideratge que ens correspon", ha agregat.

Per tot açò, Baño vol fer de la Cambra de Comerç un "instrument verdaderament útil" d'interconnexió àgil i fluïda entre societat, àmbit empresarial i institucions, i que "deixe de ser un mer ens administratiu o de gestió".

En definitiva, l'aspirant vol oferir tota la formació necessària per a incrementar la capacitació de la totalitat dels membres que formen el teixit empresarial i amb açò potenciar la província com a destinació prioritària per a totes les empreses i sectors emergents.