Puig ressalta que la integració del Port amb Alacant és la inversió més important en espais naturalitzats en anys

El tram ha comptat, moments abans de la seua obertura al públic, amb la visita del president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, amb el president de l'Autoritat Portuària, Juan Antonio Gisbert García. Allí, Puig ha destacat que aquesta obra en terrenys portuaris "suposa la inversió més important en espais naturalitzats, que rep Alacant durant els últims anys".

Tots dos presidents han realitzat un recorregut per la franja de terrenys portuaris que, a partir de hui, se sumaran al ja conegut Parc del Mar, desenvolupat en 2010, i que en total suposaran uns 55.000 metres quadrats d'espais verds, amb nombroses espècies d'arbrat, i d'oci i passeig, amb zones de joc, conjunts d'aparells biosaludables, així com làmines d'aigua, segons ha informat l'entitat portuària en un comunicat.

Per la seua banda, Puig ha ressaltat "el treball que ha fet el Port en favor de les ciutats", ja que és "clarament visible" i ha afegit que és una "aportació per a tindre la millor aliança possible perquè així la ciutadania puga, d'alguna manera, gaudir una part del que també ofereix el Port".

Així mateix, ha afegit que "tant de bo més prompte que tard també es puguen aconseguir els terrenys d'Adif per a ampliar aquest parc i endreçar una zona que és una zona d'expansió vital molt important per a la ciutat Alacant".

Sobre aquest tema, Gisbert ha sostingut que "hem fet gestions amb Adif i de moment no ho veu viable; a mi em pareix una excusa de mal pagador perquè diuen que eixes vies formen part de la xarxa general i mentre formen part de la xarxa general no poden ser creuades per ciutadans".

En concret, la ubicació comprèn la unió dels dos trams de parc, el preexistent i el de recent construcció, on s'ha situat una plataforma mirador, que ofereix una visió panoràmica del barri de Sant Gabriel, de tota la prolongació del parc, i de la ciutat amb el Castell de Santa Bàrbara al fons.

Al peu d'aquest mirador es troba un niu de metralladores construït en la Guerra Civil, que ha sigut restaurat i valorat, com a patrimoni històric de la nostra ciutat. Enfront de la construcció defensiva, hi ha una làmina d'aigua que recorda on se situava la línia de costa que protegia, i que va desaparéixer amb l'ampliació de la zona portuària.

Aquesta obra ha suposat una inversió superior a 1,3 milions d'euros, la finalitat dels quals és única i exclusivament l'ús i gaudi dels ciutadans, i suposa un gran esdeveniment per a la ciutat, en unir peatonalment tota la façana litoral d'Alacant.

Igualment, al costat del camí central, s'ha disposat un recorregut de vies d'aigua regenerada, en moviment, que s'uneixen a dos fonts de jocs d'aigua, una d'elles situada al costat de l'edifici de Casa Mediterrani. En la zona de confluència amb l'activitat portuària, hi ha elevacions del terreny que oferiran una vista més agradable del port als veïns, amb un paisatge fresc i frondós, amb camins que s'entrecreuen amb el passatge central.

Finalment, Puig també ha donat a conéixer la proposta que, Juan Antonio Gisbert, pensa elevar al Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària, amb la finalitat de cedir tot el parc, a la ciutat.