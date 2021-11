Castelló col·labora en un projecte per a combatre els discursos d'odi a les aules

El regidor d'Educació i Participació Ciutadana, Francesc Mezquita, està acompanyant a les representants del Consell de la Joventut en les seues visites als centres de secundària de Castelló per a presentar un projecte que fomenta el respecte a la diversitat i per a combatre els discursos d'odi en les aules.

La jornada de hui ha coincidit amb el Dia Mundial Contra l'Assetjament Escolar i l'edil Mezquita ha destacat que "la participació de la joventut és clau per a construir una ciutat igualitària des de la diversitat".

L'edil ha explicat que "es tracta d'un projecte per a realitzar tallers en els instituts en els quals el Consell de la Juventut busca evadir aquells discursos i 'fakenews' amb rerefons racista, homòfob o xenòfob, situacions que, per desgràcia, acaben provocant realitats d'assetjament escolar".

L'edil també ha posat en relleu la col·laboració del Col·legi Oficial de Psicologia i de la comunitat educativa de Castelló per a fer front al 'bullying' durant aquests últims anys. Segons ha indicat el regidor, l'estratègia està basada en "el respecte, la igualtat i a visibilitzar la diversitat com a ferramenta per a la integració de totes les xiquetes i xiquets".

La Regidoria d'Educació va ampliar el programa contra l'assetjament posant especial atenció a l'entorn digital, després d'escoltar al Col·legi d'Oficial de Psicologia i atendre els seus suggeriments. Per a completar les accions dissenyades entre l'àrea encapçalada per Francesc Mezquita i els i les professionals, l'Ajuntament va repartir exemplars de 'Por ti y todos tus compañeros', un llibre de David Poves sobre el bullying des de les mirades de la víctima i, també, de l'agressor.

Cada escola, tant pública com concertada, disposa de 20 exemplars del llibre de David Poves i es complementa amb altres accions dels propis centres per a eradicar l'assetjament en les aules.