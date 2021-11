La JCF tendrá en 2022 un presupuesto de 2,6 millones, un 16,4 por ciento más

El concejal de Cultura Festiva del Ayuntamiento de València y presidente de la JCF, Carlos Galiana, ha destacado "la apuesta por Junta Central Fallera y las Fallas tanto durante los peores momentos de la pandemia, como en un momento como este, donde nos centramos en la recuperación, como demuestran estas cuentas expansivas".

El presupuesto global de JCF aprobado este jueves, superior a los 2,67 millones de euros, es mayor que el de este año, de casi 2,3 millones, y al de 2020, cuando las cuentas superaron los 2,54 millones.

Una parte "fundamental" del incremento se deriva de la mayor aportación del Ayuntamiento, que pasa de los 2,21 millones de 2020 y los 2,1 de este año a los 2,4 millones para el año que viene, subraya el consistorio en un comunicado.

Para hacer posible la mejora de los procesos de JCF, Galiana ha detallado que se contratará una persona economista y ha defendido "la apuesta por JCF que suponen estos presupuestos, su incremento y el aumento de la aportación del Ayuntamiento".

Las cuentas se han aprobado con los votos a favor de los grupos políticos que integran el gobierno municipal -Compromís y PSPV-, mientras que se ha registrado la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del Partido Popular y Vox.

"No entiendo cómo el PP vota en contra del aumento del presupuesto de JCF sin aportar ninguna explicación ni ninguna alternativa a los presupuestos del organismo autónomo municipal", ha valorado Galiana, que ha añadido que "el 'no por el no' no creo que sea una buena estrategia de cara al mundo fallero, menos todavía cuando apostamos por aumentar el presupuesto asignado al personal de JCF para mejorar los procesos y volvemos a su vez a partidas de antes de la pandemia".

Por su parte, el Grupo Municipal Popular ha justificado su voto en contra de los presupuestos por ser de "dudoso cumplimiento". El concejal Santiago Ballester ha manifestado que se trata de unas cuentas "de dudoso cumplimiento y excesiva opacidad".

"Hay que recordar -ha argumentado- que en la última liquidación le sobró 478.000 euros, por tanto, no puede sacar pecho del incremento del presupuesto cuando en años anteriores no ha sido capaz de ejecutarlo".

El edil popular ha denunciado que "las declaraciones del señor Galiana ante el voto en contra del Partido Popular son desafortunadas y miente una vez más al decir que no hemos dado explicaciones sobre nuestra postura en contra de estos presupuestos".

Ballester ha "corregido" a Galiana y ha recordado que el Consejo Rector los Populares han observado una docena de cuestiones que resumimos en un aumento en ingresos de sponsors del 36%, cuando en el ejercicio actual solo ha ingresado el 5% de lo presupuestado. "Ante la pregunta de si tenía algún convenio firmado que justificara ese aumento tan grande, ha respondido que no lo tienen", ha explicado.

El edil ha reclamado a Galiana "una mayor transparencia en la gestión presupuestaria de la Junta Central Fallera" y ha pedido, de nuevo, que concrete los vacíos de los nuevos presupuestos.

PARTIDA DE PERSONAL

El PP también se refiere a un incremento de la partida de personal en 67.000 euros para contratar a un economista y a la vez tiene previsto contratar a dedo una asesoría jurídica y contable por valor de límite legal de los contratos menores. Por tanto, dice, "son partidas duplicadas". A su parecer, "en los presupuestos de la Junta Central Fallera para 2022 claramente estamos ante una duplicidad de funciones".

En tercer lugar, Ballester señala que en los estados contables a 30 de septiembre de 2021, no figuran ingresos por venta de entradas de la exposición del ninot, no dando explicación que lo justificara, lo cual refleja que no llevan al día la contabilidad.

"Nos llama poderosamente la atención que en los estados de ejecución de a 30 de septiembre, en la partida de venta de entradas de la exposición del ninot, en la contabilidad de JCF no se ha ingresado ni un solo euro de la venta de entradas", dice.