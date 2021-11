En libertad y sin carné el investigado por el atropello mortal a un chico en patinete en Girona

En un auto consultado por Europa Press, la magistrada titular del Juzgado de Instrucción 7 de Figueres (Girona) detalla que el sospechoso está investigado por los presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave, omisión del deber de socorro y conducción bajo los efectos del alcohol.

La jueza ha decidido retirarle el carné hasta que se cierre el caso y también le ha fijado comparecencias periódicas en el juzgado mientras esté en libertad provisional.

La acusación particular, que ejerce la familia de la víctima, pidió enviar al sospechoso a prisión provisional pero la jueza lo ha descartado porque no ve riesgo de que se fugue, ya que tiene trabajo, familia y vida arraigada en el municipio, y además no ve riesgo de que destruya posibles pruebas.

Además del investigado, entre el miércoles y jueves también han declarado ante la jueza que instruye la causa cinco testigos de los hechos.