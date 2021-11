Unidas Podemos, sobre la derogación de la reforma laboral: "Tiene que servir para acabar con la precariedad en Baleares"

"Desde Unidas Podemos no descansaremos hasta que la reforma laboral sea derogada, por fin, se pongan así los derechos laborales en el centro y no los beneficios millonarios de unos pocos", ha expresado Sans durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.

Durante su intervención, la diputada de la formación morada también ha defendido que "mientras Unidas Podemos gobierne, la Oficina Anticorrupción no se va a cerrar". "No nos extraña que a partidos como el Partido Popular, manchado de corrupción día sí y día también, no les interese que haya un órgano que los fiscalice", ha lamentado.

En este sentido, la diputada ha afirmado que "cuando el PP critica su existencia lo único que hace es demostrar que no les interesa que exista", y ha repetido que "mientras Unidas Podemos esté en las instituciones, la Oficina continuará en marcha".

En relación a las últimas noticias sobre la condena de Jaume Matas, Sans ha censurado que "el Partido Popular de Marga Prohens es un virus". "Lo decimos con conocimiento de causa por las repetidas y constantes noticias de corrupción que salen de su partido, lo volvemos a ver ahora con la ratificación de la condena a Jaume Matas. Los ciudadanos de Baleares no deberían permitir que partidos políticos tan manchados de corrupción sigan en las instituciones", ha señalado.

"Ayer pudimos presenciar cómo desaparecían los últimos rastros del peaje del túnel de Sóller, que fue otro caso de corrupción del PP y que resultó el peaje más caro de toda España. Desde Unidas Podemos hemos rescatado el túnel", ha concluido.