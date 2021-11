La oposición reprueba al alcalde por "no dar la cara" en la comisión de investigación del Imdeco

Al respecto, la concejal socialista Carmen Victoria Campos ha manifestado que "el alcalde, una vez más, ha vuelto a demostrar que no representa a la ciudad", a lo que ha agregado que "el hecho de que no haya asistido a la comisión, a pesar de estar convocado, hace pensar que no quiere dar la cara porque tiene algo que ocultar".

En su momento, ha recordado la edil, "Bellido reconoció públicamente que no le gustaba nada lo que había ocurrido, pero aún estamos esperando que nos dé algún tipo de explicación". De hecho, han vuelto a pedir su comparecencia, junto con la de la exgerente, para el día 16 de noviembre.

Desde el PSOE han expresado que "la comisión siempre ha dado veracidad a los mensajes que Manuel Torrejimeno intercambió con Gómez Calero sobre lo que ocurría en el Imdeco y esos mensajes contenían instrucciones muy claras".

De todas formas, "ahora que esta comisión está llegando a su fin, el PSOE tiene claro que no va a servir para nada", ha apuntado la concejal, quien ha remarcado que "nunca se sabrá qué habría pasado en la comisión si María Luisa no hubiera entrado a formar parte del equipo de gobierno -tras su dimisión y su salida de Cs, la exgerente fue nombrada delegada de Casco Histórico-".

Además, ha continuado Campos, "el presidente del Imdeco no va a asumir ninguna responsabilidad política, a pesar de que se lo hemos exigido en numerosas ocasiones".

Igualmente, Campos ha subrayado que "el PSOE siempre ha denunciado la opacidad en la gestión del Imdeco, que ha vivido su gestión más turbia en estos dos años, con un presidente que nunca da explicaciones".

La concejal socialista ha recordado que "en febrero de 2020 el delegado de Deportes remitió un correo a su entonces gerente, una misiva que motivó su renuncia, al considerar que era un ultimátum". "Después de frenar el asunto con un intento de judicializarlo, se constituyó por fin la comisión de investigación en el mes de abril", ha mencionado.

"Nosotros no podíamos dejar caer en el olvido este asunto que es suficientemente grave como para que se den todas las explicaciones oportunas", ha advertido la edil, quien ha apostillado que "este turbio asunto es una prueba más de la falta de transparencia del equipo de gobierno de PP y Cs". Y ha puesto otro ejemplo, como el hecho de que han pedido el plan de inversiones del Imdeco correspondiente a este año y "tampoco ha habido respuesta".

En opinión de Campos, "la falta de transparencia del alcalde es la misma que se le permite a Torrejimeno, es la tónica habitual de este equipo de gobierno", al tiempo que ha declarado que "el del Imdeco es sólo un episodio más de la dejadez de Bellido y su gobierno, una demostración más de que se sitúa siempre de perfil, de espaldas a la ciudadanía".

"Tiene a la ciudad abandonada, los barrios están cada vez más sucios y los retrasos administrativos son cada vez más acuciantes", ha aseverado la edil, quien ha lamentado "la alarmante falta de gestión para una ciudad que necesita resurgir de una situación muy complicada provocada por la pandemia".

"GÓMEZ CALERO, UNA TRÁNSFUGA"

Por su parte, el portavoz de IU, Pedro García, ha mantenido que "esta comisión afirma varias cuestiones que se intuían antes de comenzar, como que Gómez Calero es una tránsfuga de facto, porque no tiene ninguna relación con Cs, ni pertenece al grupo y la relación es prácticamente con el PP".

Asimismo, ha indicado que todos coinciden en que "Gómez Calero miente, porque nadie ha dicho lo contrario desde que ha comenzado la comisión", a la vez que "denota la falta de rigor y transparencia del equipo de gobierno con el dinero público y la gestión de lo público", ha expuesto el edil.

También, García ha calificado de "desagradable noticia para la democracia y la institución que el alcalde no comparezca porque no quiere, cuando había sido solicitado y se niega para hacerle las preguntas correspondientes, que son muy importantes para esclarecer algunas cuestiones".

"EL MÁXIMO RESPONSABLE"

De otro lado, la portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha expresado su "sorpresa al negarse el alcalde a comparecer, siendo la única persona que lo ha hecho", de ahí que haya habido que "aprobarse la reprobación de su actitud, porque es el máximo responsable de lo que sucede en el Consistorio y de lo que se trata en la comisión, que ha provocado María Luisa Gómez Calero", ha afirmado.

Igualmente, ha reprochado que Torrejimeno y Gómez Calero sigan en el equipo de gobierno "como si no hubiera pasado nada", a la vez que ha destacado que se ha aprobado prolongar la comisión para que Gómez Calero vuelva a comparecer después de haber escuchado a "tanta gente", para "saber si se mantiene en lo dicho o rectifica".

Y la portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, ha criticado la postura del alcalde, amparándose para ello en un informe de los Servicios Jurídicos. En su opinión, "eso implica que tiene miedo a decir la verdad", al tiempo que "comete un acto de irresponsabilidad" y "no ha sido coherente", dado que "él ha formado parte desde el inicio de la creación de esta comisión y no es lógico que haya pasado de ella de esta manera, restándole la importancia que tiene y demostrando que no tiene respeto al trabajo que hay detrás", ha criticado.

Además, considera que "no ha cumplido", porque "su postura demuestra que no actuó como debiera al no echar en su momento al concejal de Deportes, Manuel Torrejimeno, o impedir que María Luisa Calero, entonces gerente del Imdeco, entrara en el gobierno municipal", de manera que "su postura ha sido la de ponerse de perfil", ha remarcado Pedrajas, quien ha vuelto a solicitar la comparecencia de Gómez Calero.