'La Rioja en marcha' exige al Ayuntamiento habilitar el aparcamiento en superficie del solar del antiguo San Millán

Este Ayuntamiento, ha explicado Marín, "parece no comprender que con su agresiva política contra los vehículos a motor a quien está perjudicando es al comercio de la ciudad y a los más humildes de sus vecinos".

"Hemos podido leer recientemente en prensa que se han suprimido más de 1000 plazas de aparcamiento en lo que lleva de mandato éste gobierno. Pocas parecen tras los desaguisados en Duquesa de la Victoria, República Argentina o calle Fundición, por ejemplo", añade.

Marín afirma que "esas plazas perdidas son la ruina de nuestro comercio y un perjuicio para las familias menos pudientes, el comercio local, que compite duramente contra el comercio electrónico y los centros comerciales, además ve como nuestro ayuntamiento les arrebata las plazas de aparcamiento cercanas de forma arbitraria e injustificada".

Por eso, considera el portavoz de 'La Rioja en marcha' que "ni los vecinos de los barrios que rodean Logroño ni los de las localidades próximas se acercan ya a realizar sus compras en Logroño como era tradición hasta no hace mucho tiempo".

En sus palabras, "además de abocar al desastre a nuestro comercio, el Ayuntamiento presidido por el señor Mendoza demuestra una falta de empatía absoluta con nuestros vecinos menos pudientes, es como si sólo gobernara para los dueños de parkings privados y grandes superficies".

"Aquellos de nuestros vecinos más modestos que no tienen garaje en su vivienda y no pueden permitirse alquilar uno ahora con la luz y el gas por las nubes y con la tasa de paro tan vergonzosa que padecemos se han quedado además sin plaza donde aparcar su modesto vehículo familiar. El PSOE, una vez más no sólo no piensa en los más humildes, sino que les perjudica gravemente", señala.

Explica Marín que "la creación del aparcamiento en superficie que proponemos no solucionara los numerosos problemas que ha creado la política de calles abiertas del señor alcalde pero podría permitir que los vecinos de las calles aledañas y los comercios que han visto sus ingresos mermados paliaran un poco su precaria situación".

Es más, ha insistido, "desde La Rioja en Marcha proponemos la creación de más aparcamientos en superficie gratuitos en las distintas entradas a la ciudad, con buenas conexiones con autobuses urbanos, para que los vecinos de otras localidades puedan venir a la ciudad y ayudar así a la revitalización de un comercio local abandonado por nuestros actuales gobernantes".

De todas formas, ha explicado Marín, "la verdadera solución a éste problema es escuchar a todos los colectivos que le han pedido rectificar su política de Calles Abiertas". Pero, ha concluido, "sabemos que éste obcecado alcalde va a ignorar a sus vecinos".