Hosbec diu que l'"errònia" informació sobre covid a Benidorm es cobra 20 punts d'ocupació en el pont

En concret, la patronal sosté que sobre una previsió inicial d'ocupació, que rondava el 80%, les dades actualitzades aquest divendres situen l'ocupació quasi en 20 punts menys, en un 61,2%.

Per açò, l'entitat es mostra "molt preocupada" per les conseqüències reals que està tenint per al sector la "crisi de comunicació" que imputava Benidorm una situació de risc extrem quan la realitat és completament diferent, recalca en un comunicat.

"Insistim, igual que han fet el Comité d'Experts que assessora al Consell, que Benidorm té una situació especial per l'important volum de població turista i flotant que habita a la ciutat i que multiplica per 3 la seua població resident", insisteix Hosbec.

De la mateixa manera, subratlla que, "si es computen els 180.000 habitants estimats en aquests moments en la ciutat, la dada d'incidència acumulada descendeix d'una forma important i se situa en un nivell de normalitat (al voltant de 100), molt allunyat de perill extrem o situació d'emergència".

"CAMPANYA DE DESPRESTIGI"

"Ens enfada i indigna a parts iguals la campanya de desprestigi de destinació que s'ha desenvolupat entorn de Benidorm, amb notícies alarmants sense cap base real que ens perjudiquen greument en aquests moments en els quals ens estem deixant la pell en la recuperació del sector, de les nostres empreses i de la nostra ocupació", retrauen.

D'altra banda, Hosbec afig que les "bones notícies" per al pont arriben des de la resta de destinacions de la Comunitat, ja que la Costa Blanca té una previsió del 72,4%, València puja fins al 76% i Castelló escala fins a una previsió del 85,5% perquè aquest cap de setmana celebra un dels primers festivals musicals, el SanSan a Benicàssim que porta a molts hotels a penjar el cartell de quasi complets.