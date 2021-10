'L'evenement': testimonio de la crudeza de un aborto clandestino

Y es que la palabra "aborto" no se menciona ni una sola vez en esta cinta basada en el libro homónimo y autobiográfico de Annie Ernaux. Aunque la película no propone una traducción exacta de la novela, ambas comparten una narración que se centra en la crudeza de una experiencia que, como relata la escritora en las páginas de 'L'evenemet': "Es una escena que no tiene nombre en la que la vida y la muerte se dan la mano. Es una escena de sacrifico.

Desde el primer momento, la protagonista, Anne (Anamaria Vartolomei), una joven estudiante de literatura que descubre que está embaraza en un momento en que el aborto estaba penalizado, sabe que no quiere tener esa criatura no deseada.

"No me producía ninguna aprensión la idea de abortar. Me parecía, si no fácil, al menos factible; que no era necesario tener ningún valor especial para hacerlo. Era una desgracia muy común", relata Annie Ernaux en su novela, la cual utilizó para afrontar "dejando de lado el sentido colectivo y las fórmulas necesariamente simplificadas" y de una forma "real" este "acontecimiento inolvidable en su vida".

Con el único objetivo de lograr que su vida siga siendo la que era hasta antes de descubrir que está embarazada, Anne comienza su periplo en busca de ayuda pero, ante la indolencia de varios médicos ante su problema, se ve obligada a recurrir a una abortera clandestina.

Su originalidad reside, precisamente, en la capacidad de exponer con todo lujo de detalles esa "escena de sacrificio" de la que habla Ernaux y que, en su profundo horror, en ocasiones obliga al público incluso a apartar la vista de la pantalla, prueba de que 'L'evenement' logra convertir el horror más íntimo en un dolor compartido.