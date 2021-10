El PP insta al alcalde a reclamar al Gobierno medidas para paliar "el agujero de 4,5 millones" por las plusvalías

Así lo ha indicado este jueves el edil 'popular' Jesús Ortega, para el que con esta situación "la concejal de Hacienda, María Orozco (Cs), ya puede respirar" porque tiene "la excusa perfecta para volver a anunciar que no se puede presentar los presupuestos municipales con el perjuicio que este hecho está causando al Ayuntamiento".

"Nos sorprende que Orozco se haya plegado al posicionamiento socialista de no hacer nada, a pesar de que la imprevisión del Gobierno de Pedro Sánchez, que lo tenía todo hecho para sacar adelante una reforma que dejó bastante avanzada el Partido Popular, se ha quedado completamente impasible a sabiendas del perjuicio que podría ocasionar a los ayuntamientos", ha afirmado en una nota.

Por ello, Ortega ha insistido en la necesidad de "exigir medidas compensatorias con carácter urgente para paliar el daño que puede suponer esta situación al interés general de los jiennenses". Al hilo, ha defendido una reforma para que el impuesto "sea justo con los vecinos, pero que ofrezca la posibilidad de que no se pierdan estos recursos para el Ayuntamiento de Jaén, por lo que es necesario implementar medidas de carácter complementario.

Tras lamentar que "siempre que gobierna el PSOE, pierden los jiennenses", ha considerado que Millán "no se puede quedar impasible". "Es hora de que defienda el interés general de los jiennenses y no se esconda tras las trincheras socialistas, porque con ello demuestra una cosa, que la ciudad no le interesa lo más mínimo", ha dicho.

El edil ha añadido que el PP en el Ayuntamiento de la capital "ya pidió fondos extraordinarios como consecuencia de los gastos generados por la crisis del covid y una solución para la deuda municipal" y ha "recibido el no de Millán y el PSOE". Algo a lo que ahora "se suma otro desagravio más" con la "pérdida de hasta 4,5 millones" que se ingresaban en concepto de plusvalías municipales y que "conllevará la disminución de la calidad de algunos servicios públicos".