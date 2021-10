El pleno de Diputación apoya a los afectados de La Palma y conmemora los 90 años del voto femenino

En la primera de ellas, la Corporación muestra su predisposición y apoyo necesario a cuantas actuaciones de coordinación puedan favorecer la implantación del Plan Especial para la Reconstrucción de La Palma anunciado por el Gobierno de España.

Asimismo, muestran su apoyo a las personas evacuadas de sus hogares y, muy especialmente, a quienes han perdido sus viviendas, sus cultivos o cualquier otro bien que ahora se encuentra bajo la lava.

El trabajo de equipos de emergencia, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, ONGs, Ejército, Policía Local, profesionales del sector sanitario, medios de comunicación y otros colectivos, queda reconocido en esta moción en la que pone énfasis en la labor que sobre el terreno están realizando cada uno de estos equipos para tratar de reducir las consecuencias de este fenómeno natural.

Con el ofrecimiento de ayuda y colaboración a los ayuntamientos de los municipios más afectados y al Cabildo Insular de La Palma, concluye el texto de esta moción que no olvida y así lo expresa, su apoyo a la provincia de Málaga por el incendio de Sierra Bermeja, a las personas afectadas por el incendio de Navalacruz en la provincia de Ávila y a los pueblos afectados por las inundaciones de Isla Cristina, Ayamonte y Lepe, en la provincia de Huelva.

En la segunda propuesta se rememora que el 1 de octubre de 1931, hace 90 años, se aprobó el sufragio de todas las mujeres en España, un hito de la historia de la lucha por la igualdad y los derechos de las mujeres. "Un acontecimiento decisivo en la memoria de nuestra democracia. El primero de octubre celebramos la conquista de la democracia plena en nuestro país y la adopción del sufragio universal, el hecho histórico más importante de la memoria democrática reciente", indica la propuesta.

Además de conmemorar aquel hito, la moción reconoce la figura y el papel fundamental que desempeñó Clara Campoamor en la consecución del derecho a voto de las mujeres. Hace 90 años que en las Cortes Generales se estaba forjando la Constitución de 1931 y la cuestión del voto femenino suscitaba, cada vez más preocupación, dudas y sospechas. Se recuerda que en esos momentos se produjo un intenso debate parlamentario, que comenzó el 30 de septiembre, y con la conquista del voto femenino de la mano de Campoamor.

Los grupos del PSOE, Adelante, el PP y Cs han expresado mediante esta moción su compromiso a desarrollar acciones que pongan en valor los acontecimientos producidos en esas fechas, así como honrar la memoria de Clara Campoamor y el resto de hombres y mujeres que hicieron posible el avance de la democracia en España.

Vox no ha votado a favor de ninguna de estas mociones, precisando su único representante en la Diputación que apoya a los afectados por la erupción volcánica de La Palma pero que no comparte el contenido de la moción de PP y Cs y defendiendo este diputado que propuso su propia moción al respecto; mientras en el segundo caso ha respaldado verbalmente el voto femenino pero no ha compartido el texto explicativo de la moción del PSOE y Adelante.