El Parlamento riojano toma en consideración la Ley de Economía Social con el voto de todos los grupos políticos

La ley ha sido iniciativa de la diputada de Izquierda Unida, Henar Moreno, quien hoy ha defendido en pleno cómo ante una economía dominada por oligopolios y, frente a la lógica de un sistema cuyo engranaje es la rentabilidad económica, es necesaria una ley que busque una economía social al servicio del bienestar de todas las personas.

Moreno ha señalado la existencia de un modelo de producción que busca el interés de unos pocos, como los grandes tenedores de vivienda, y que compite por el máximo beneficio para apuntar, después, que hace falta "crear las condiciones para que la economía social pueda florecer en un entorno hostil".

Hoy, ha dicho, IU presenta una ley que será mejorada con las aportaciones de los expertos, y que persigue un modelo de economía más participativo y justo.

Tras su intervención, el diputado de Ciudadanos Alberto Reyes, tras darle las gracias por el trabajo que hay detrás de una propuesta de ley, ha compartido la prevalencia de los valores de justicia y solidaridad en la economía social.

Por tanto, ha considerado la ley necesaria y útil. No obstante, ha visto aspectos que cambiar. Así, ha dicho no haberle gustado el sentido despectivo que se le da al capital y al capitalismo que, ha dicho, "si bien no es un sistema perfecto es el que mejor resultado ha dado a lo sociedad", por lo que "lo que hay que hacer es mejorarlo".

Esto ha hecho que Moreno, en su siguiente intervención, bromease con el personaje de La Bruja Avería y su lema 'viva el mal, viva el capital' y le recomendase buscar en Internet capítulos de La Bola de Cristal.

Desde el PP, Diego Bengoa ha destacado el papel que juega la economía social y ha señalado cómo, a lo largo de la tramitación, se podrán aportar cosas que mejoren la ley.

El socialista Victor Royo ha defendido el carácter más democrático de las empresas de economía social, y ha entendido la ley como un instrumento de la sociedad civil. Se ha mostrado seguro de que el Gobierno riojano pondrá en marcha políticas públicas de fomento de economía social.

Tras la votación de hoy se abre el plazo de enmiendas y la ley seguirá el trámite previsto.