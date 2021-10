Dos investigaciones de la Universitat de València, premiadas como las mejores tesis doctorales en nanociencia

Se trata de los premios GENAM, convocados anualmente en el seno de la la Real Sociedad Española de Química (RSEQ) y su homóloga la Real Sociedad Española de Física (RSEF). El Grupo Especializado de Nanociencia y Materiales Moleculares, creado en 2003 por científicos de ambas sociedades convoca anualmente estos premios a las mejores tesis doctorales presentadas por sus miembros.

El pasado día 22, el investigador Víctor Rubio Giménez recibió el galardón a la mejor tesis de 2019 por su trabajo 'Ultrathin films of layered coordination polymers: charge transport and spin crossover at the nanoscale'.

Dirigida por Carlos Martí Gastaldo (ICMol) y Eugenio Coronado, catedrático de Química Inorgánica e investigador del ICMol, la tesis describe la preparación de films nanométricos de diversos materiales metal-orgánicos de coordinación -los MOF- mediante técnicas avanzadas de fabricación que permiten construir materiales capa a capa.

La investigación ha generado 10 artículos en revistas de alto impacto y ha recibido también el premio extraordinario de doctorado de la Universitat de València. Los nanofilms de alta calidad obtenidos han sido utilizados para estudiar las propiedades electrónicas y magnéticas de estos materiales.

Víctor Rubio es actualmente investigador postdoctoral en el Centre for Membrane Separations, Adsorption, Catalysis and Spectroscopy for Sustainable Solutions (cMACS) de la KU Leuven (Bélgica), donde ha obtenido dos becas de investigación consecutivas de Research Foundation - Flanders (FWO). Su trabajo, en el grupo de Rob Ameloot, se centra en la preparación de MOF en fase vapor para dispositivos electrónicos.

MATERIALES CRISTALINOS

Los Metal-Organic Frameworks (MOF) son materiales cristalinos formados por ligandos orgánicos e iones metálicos que dan lugar a redes porosas nanoestructuradas con un amplísimo rango de propiedades. Los MOF ya se están explotando en campos como el medio ambiente, la catálisis, la captación de agua de la atmósfera, la administración de fármacos o incluso en aplicaciones electrónicas.

En lo que se refiere a 2020, el GENAM ha reconocido como mejor tesis del año 2020 la del investigador Javier Castells-Gil, desarrollada también en el seno del ICMol bajo la dirección del mismo investigador, Carlos Martí-Gastaldo, responsable del grupo Functional Inorganic Materials (FuniMAT) de dicho centro de investigación de la Universitat de València. Titulado 'Photoactivity and Chemical Reactivity in Titanium (IV)-Organic Frameworks', el trabajo trata de mejorar la estabilidad frente al agua de los MOF.

Javier Castells se encuentra actualmente en el primer año de una estancia postdoctoral en la Unidad de Estado Sólido de la Facultad de Química (Universidad de Birmingham), donde trabaja en la evolución de materiales para cátodos que mejoren las posibilidades de reversibilidad de las baterías de iones de litio.

El GENAM se constituyó como grupo dentro de la RSEQ en 2001 para tratar de fortalecer un área de investigación con amplias perspectivas de desarrollo como ya era en aquel momento la Nanociencia y los Materiales Moleculares. En 2003 el grupo se asoció con la Real Sociedad Española de Física, con lo cual consolidó un grupo multidisciplinar que, entre otras actividades, organiza desde 1992 la Escuela Nacional de Materiales Moleculares (ENMM).