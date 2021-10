La sociedad civil y política aplaude el periodismo "veraz y de rigor" de Europa Press CyL en su 25 aniversario

Entre otras personalidades, han asistido el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco; el presidente de las Cortes, Luis Fuentes; la delegada del Gobierno, Virginia Barcones; y el alcalde Valladolid, Óscar Puente, además de representantes de sindicatos, patronal, presidentes de las diputaciones, alcaldes de las distintas provincias de la Comunidad e integrantes del mundo de la cultura.

El acto ha estado conducido por Elena Escribano y en él también han estado presentes el presidente de Europa Press, Asís Martín de Cabiedes, y la delegada de la agencia en Castilla y León, Ana Rodríguez Manso.

Precisamente, el presidente de la Junta ha agradecido el "cariño" y "compromiso" de Europa Press con Castila y León, con un modelo de trabajo que, a su juicio, se ha ido adaptando a esas "nuevas exigencias tecnológicas" y con la "inmediatez" propia de las agencias, pero que garantiza "profesionalidad, rigor, independencia y calidad".

Mañueco ha incidido en que durante 25 años Europa Press ha proyectado "el nombre, la imagen, las posibilidades" de Castilla y León a lo "largo y ancho" de todo el pais y la "evolución" que ha experimentado esta tierra.

En este punto ha recordado, entre otras cosas, que después de 25 años institucionalmente, la Comunidad ya ha alcanzado el "pleno desarrollo", que le ha situado como una de las autonomías con "mayor autogobierno", también se ha triplicado el PIB, las exportaciones se han cuadruplicado, Castilla y León es líder en exportaciones o turismo rural y, todo ello, desde un esfuerzo "colectivo".

Por último, ha hecho una defensa del "buen periodismo" en un tiempo en el que la forma de acceder a la información ha cambiado. Así, ha advertido de que las redes no tienen que ser un "enemigo" siempre y cuando no haya detrás un periodismo "veraz e independiente". "Y ese periodismo es hoy más necesario que nunca", ha apostillado.

En el turno de intervenciones, el presidente de las Cortes, Luis Fuentes ha parafraseado ha Ryszard Kapuscinski que en su libro, 'Los cínicos no sirven para este oficio' aseguraba que las malas personas, no pueden ser buenos periodistas y que es una profesión "muy exigente" y que "ocupa toda la vida".

Unas premisas que, ha asegurado, resume la "filosofía" de Europa Press". "Quiero felicitar a todos los que formáis parte de la delegación en Castilla y León de esta agencia por estos 25 años al pie del cañón. 25 años de actualidad, inmortalizados por las plumas y los objetivos de un equipo de primer nivel. Profesionales comprometidos al máximo con la veracidad con el rigor y con la inmediatez", ha continuado.

Por último, ha destacado el valor de la independencia que Europa Press "lleva por bandera". "Una independencia que nos permite entender de forma más objetiva este mundo tan cambiante y, a veces, tan crudo. Y que hace que vuestro trabajo se haya convertido en una labor de referencia y fiable, algo especialmente importante en estos tiempos de fake news", ha explicado.

Por su parte, la delegada del Gobierno, Virginia Barcones ha señalado que desde que los medios de comunicación se han democratizado y llegan "masivamente" a todos los rincones para alcanzar con el "aguijón" de los hechos a todas las personas, es más difícil "falsear la historia". "Se podrá interpretar de forma interesada y hasta torticera pero la base sobre la que construir la opinión será el hecho cierto, lo que ha ocurrido realmente", ha añadido.

En el caso de Europa Press, ha continuado, desde Luca de Tena hasta los Martín Cabiedes, la seña de identidad, a su juicio, ha sido la "independencia", incluso "contra las presiones" del régimen de Franco para que "perdiera" este sello. "La independencia... y la verdad. Tan verdad como que el dictador murió el 20 de noviembre de 1975 tal y como dio Europa Press como primicia mundial", ha recordado.

De ahí que haya animado animando a los responsables de esta "singular empresa", que, ha apuntado, propicia que un "nutrido grupo de magníficos profesionales" trasladen día a día noticias "fidedignas", a que continúen por la senda trazada desde hace siete décadas en España y desde hace 25 años en Castilla y León. "Vosotros contribuís a hacer Comunidad", ha apostillado.

SEÑAS DE IDENTIDAD

El alcalde de la ciudad, Óscar Puente, se ha querido sumar, durante su alocución, a las felicitaciones por el 25 aniversario de la agencia por hacer lo que "mejor" saben hacer: "informar a la ciudadanía de lo que acontece en esta tierra". Un tiempo, ha relatado el regidor, en el que ha habido "importantes cambios" si bien, a su juicio, hay algo que no ha cambiado: "el rigor y la profesionalidad, el servicio a la verdad y a los hechos" como hace, ha asegurado, esta agencia.

En su discurso, en el que ha hecho referencia a las 'fake news', Puente ha defendido el valor del rigor, de la veracidad, la libertad y la independencia. "Así también se hace democracia", ha sentenciado.

Por último, ha comprometido la colaboración del Consistorio con la agencia a la que ha considerado una "herramienta imprescindible" para transmitir lo que el Ayuntamiento hace.

Martín de Cabiedes, por su parte, ha expresado su "enorme satisfacción" y el "gran honor" que supone celebrar el 25 aniversario de la Delegación de Castilla y León al tiempo que ha agradecido la labor realizada por sus profesionales para convertir la agencia en "un referente informativo de primerísimo nivel" en esta Comunidad.

Martín de Cabiedes ha recordado que Europa Press se encuentra próxima a celebrar su 65 aniversario, por lo que ha tenido unas palabras de reconocimiento a quienes estuvieron en los inicios de la agencia, entre ellos su padre.

"Nuestros mayores nos dejaron un legado bien grabado en nuestro AND: el periodismo profesional, riguroso e independiente constituye un bien social que ha de preservarse. Esas han sido, son y siempre serán, aquí en Castilla y León y donde quiera se encuentre un redactor de Europa Press, nuestras señas de identidad", ha añadido.

Por último, ha parafraseado a la española "más ilustre" de la historia de España, Santa Teresa de Jesús, al recordar aquellas palabras en las que decía que "no podemos hacer grandes cosas, pero sí cosas pequeñas con gran amor. El que no sirve para servir, no sirve para vivir". "En Europa Press no hacemos grandes cosas, pero sí informar a todos los ciudadanos porque Europa Press de Castilla y León está aquí para servir, para ser útil a sus ciudadanos. Nuestro compromiso y misión es contribuir a difundir la realidad de esta tierra allá donde la lengua castellana se escuche", ha concluido.

EVOLUCIÓN DEL SERVICIO INFORMATIVO

Por su parte, la delegada de Europa Press en Castilla y León, Ana Rodríguez Manso, ha valorado la "evolución y el servicio informativo" de la agencia en todo este tiempo para adaptarse a las "nuevas necesidades y formatos" para sumarse, así, a la "revolución tecnológica" provocada por la digitalización y convertirse en una redacción "multimedia".

"En estos 25 años hemos escrito miles y miles de informaciones, cerca de 820.000 para ser exactos, y siempre desde el rigor, la veracidad e imparcialidad, para informar de todo lo que en 25 años ha pasado en esta Comunidad, pero también para dar a conocer las riquezas, las maravillas patrimoniales y culturales, las bondades y oportunidades que ofrece una tierra desde donde se ha escrito parte de la de historia de este país pero que tiene un gran futuro por escribir", ha explicado.