Benteler Burgos, el Ayuntamiento de Rioseco, Paladio Arte, Javier García y Cynthia Alonso, Premios Solidarios ONCE CyL

Los premiados destacan por su sensibilidad social, su larga trayectoria y su dedicación en pro de los derechos sociales de los más desfavorecidos.

Dichos galardones, cuya entrega se celebrará el próximo día 1 de diciembre en el Teatro Zorrilla de Valladolid, tienen la finalidad de reconocer y premiar a aquellas personas, entidades, instituciones, medios de comunicación y Administraciones que realizan una labor solidaria en su entorno de influencia procurando la inclusión social de todos los ciudadanos, la normalización y la autonomía personal y la accesibilidad universal.

En cuanto al Premio a la Empresa, la elegida es Benteler Burgos, por su cultura comprometida con el entorno social, participando en la promoción de programas de integración, así como en la creación de puestos de trabajo para personas con discapacidad, con objeto de promover activamente la igualdad de oportunidades y la diversidad.

Por su parte, el Ayuntamiento de Medina de Rioseco ha sido galardonado con el Premio al Estamento de la Administración Pública por su trabajo y compromiso con la accesibilidad y la inclusión, promoviendo proyectos innovadores y pioneros que puedan mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.

Además, la Asociación Paladio Arte recibe el Premio a la Institución, Organización, Entidad, ONG por promover la integración social y laboral de personas en riesgo de exclusión social y con capacidades diferentes a través de la producción artística teatral.

Por lo que respecta al Premio a la Persona Física, el mismo ha recaído en Javier García Medina por su proyecto 'Clínica Jurídica de la Universidad de Valladolid' que permite contribuir y ayudar a aquellos colectivos sociales más desfavorecidos mediante un asesoramiento sin ánimo de lucro, posibilitando a los estudiantes aproximarse a situaciones reales y concretas que serán objeto de su actividad profesional.

Finalmente, Cynthia Alonso Sánchez ha sido elegida acreedora del Premio al Programa, Artículo o Proyecto de Comunicación, por la serie de 15 artículos periodísticos que dan voz y reflejan las problemáticas de personas con discapacidad y con distintas realidades sociales, poniendo de manifiesto su capacidad de superación y de lucha ante las dificultades.

El jurado de los premios solidarios ONCE 'Edición Especial 2021 en Castilla y León' estuvo formado por Rosa María Rubio Lázaro, presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Castilla y León (presidenta del jurado); Ismael Pérez Blanco, delegado territorial de la ONCE en Castilla y León (secretario del jurado); actuando como vocales Eugenio Prieto Morales, consejero general de la ONCE; Pablo Rodríguez Hoyos, director general de Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Atención a la Dependiencia de la Junta de Castilla y León; Juan Pérez Sánchez, presidente del CERMI Castilla y León; Begoña Grijalvo Rebollo, directora territorial de Inserta; Juan Carlos Barbado Sanz, gerente Ilunion Zona Norte; Oscar Castro Vega, presidente de EAPN Castilla y León; Eva Fernández Rodríguez, coordinadora regional de Cruz Roja en Castilla y León; Guenther Boelhoff Carbajo, director de Cáritas Valladolid; Jorge Losada Montero, director general de Radio Televisión de Castilla y Leon, y Ángel Ortiz Dávila, director del periódico 'El Norte de Castilla'.