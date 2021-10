PGE.-El PSOE valora que los PGE incluyen 107 millones para inversiones y "promueven una salida justa de la crisis"

Así lo ha indicado este miércoles el coordinador del Grupo Parlamentario Socialista jiennense, Juan Francisco Serrano, para el que las cuentas planteadas para 2022 "siguen la senda de la recuperación, consolidan el Estado de Bienestar, protegen a las familias y apuestan por la transformación económica, verde y digital" en España.

"Con el PP en 2012, la crisis la pagaron los trabajadores y las familias y nos robaron el futuro a muchos jóvenes. Si algo tiene claro el Gobierno de Pedro Sánchez es que las familias, los trabajadores, los jóvenes y los pensionistas no van a pagar esta crisis derivada de la pandemia", ha subrayado.

Al hilo, ha destacado que el Gobierno ha subido el salario mínimo interprofesional de los 736 euros de 2018 a los actuales 965 euros y ha añadido que los próximos PGE continúan por "esa senda social. Al hilo, ha afirmado son "los presupuestos de las becas, con el récord histórico de 2.200 millones de euros; de las pensiones, con su actualización conforme a IPC y la subida del tres por ciento en las no contributivas".

Son, además, los "de la Ley de Dependencia, con la subida del 23 por ciento; del Ingreso Mínimo Vital, con el incremento del tres por ciento; o de la creación de nuevas medidas como el Bono Joven para el alquiler de vivienda o el Bono Cultural". A esto ha sumado las iniciativas "valientes" para proteger a las familias frente a la "insufrible" subida de la luz.

Por tanto, según ha dicho, estos PGE tienen medidas que benefician al conjunto de la provincia de Jaén, puesto que hay 147.000 personas que cobran el salario mínimo o menos, más de 142.000 pensionistas, más de 35.000 jóvenes entre 18 y 35 años, miles de becarios, miles de personas dependientes y muchas familias en situación de vulnerabilidad.

Junto a ello, ha recalcado que "la provincia de Jaén recibe de manera específica inversiones por valor superior a 107 millones de euros" y ha afeado a quienes "intentan rebajar la cifra". En este punto, ha señalado que "con los Gobiernos del PP llegaron a venir menos de 80 millones de euros, en algunos años incluso con ceo euros presupuestados para el tren Jaén-Madrid y en algunos ejercicios, como 2016 y 2017, con una ejecución de la A-32 inferior al 13 por ciento de la inversión prevista".

"Entonces no se veían tantas pancartas, ni se escuchaban tantos gritos, ni se oían tantas protestas", ha indicado sobre una situación que "recuerda a esos años en los que el PP orquestó una campaña contra el cierre de la cocina del Neveral". Un hospital que ahora "se ha cerrado al completo y no hay ni tanto ruido ni tanta pancarta".

A-32

En la misma línea, ha mostrado su sorpresa por que algunos "se echen las manos a la cabeza con la A-32, pero no dicen nada de la Autovía del Olivar, de la Torredonjimeno-El Carpio o la Jaén-Fuerte del Rey-Andújar". "No sé si es que estas autovías ya no son tan importantes como la A-32. Lo único cierto es que la Junta de Andalucía y el señor Moreno Bonilla no van a construir ni un solo metro de estas autovías en toda la legislatura", ha apostillado Serrano.

Sobre la citada A-32, ha incidido que le hubiera gustado que se pudiera presupuestar más dinero, pero que "la realidad es la que es": que el PP "ni ejecutó ni dejó actualizados los tramos pendientes", de modo que se podría haber presupuestado 200 millones de euros, "pero habría sido un engaño, porque es imposible ejecutar en 2022 más de lo que se ha consignado".

Ha defendido, además, que el Gobierno "no se ha quedado parado" y ha estado haciendo "lo que está al alcance de su mano", que es trabajar para sacar "muy pronto" a licitación la actualización de esos tramos "tras siete años perdidos con el PP". "Los PGE de 2022 van a permitir finalizar y poner en servicio los tramos hasta Villanueva del Arzobispo y además traen más de 18,5 millones de euros para mejora y conservación de las carreteras en la provincia", ha añadido.

En materia ferroviaria, ha aludido a más de 22 millones de euros que van a permitir continuar con el ramal central del Corredor Ferroviario, que "fue paralizado por Rajoy". Ha considerado, además, que "ahora es la Junta quien tiene que impulsar el triángulo logístico Linares-Andújar-Bailén". También se ha presupuestado el estudio del 'by-pass' en Córdoba que permitirá reducir a tres horas la conexión con Madrid como medida a corto-medio plazo mientras se ejecutan las obras de la Jaén-Madrid.

A esto a unido 25 millones de euros para modernización de regadíos, obras hidráulicas y de conservación medioambiental, así como 8,6 millones de euros para infraestructuras de Guardia Civil y Policía Nacional. Igualmente, se ha referido a los 351.000 euros que vienen a liquidar las obras en las cubiertas de la Catedral de Jaén, "también relanzadas" con el actual Gobierno.