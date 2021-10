La UPO, Caixabank, Persán y Cáritas impulsan 48 ayudas para estudiantes con dificultades económicas

Francisco Oliva ha resaltado, en una nota de prensa, el valor de este programa, ya que "la formación es una de las vías que proporciona igualdad de oportunidades", así como ha agradecido la implicación de las instituciones y la labor de los voluntarios en la pandemia.

En la misma línea se ha manifestado María Jesús Catalá, quien ha resaltado que "la formación es una de las herramientas que promueven el cambio". "Ir de la mano de estas instituciones es garantía de éxito", ha asegurado la directora territorial Andalucía Occidental y Extremadura de CaixaBank, quien ha puesto en valor el hecho de que el estudiantado, a pesar de las dificultades, opte por poder formarse.

Por su parte, Juan Moya Yoldi ha resaltado el compromiso de la Fundación Persán con la formación, "tanto académica como humana, que alcance a todos los estratos sociales para construir una sociedad mejor".

Finalmente, el presidente de Cáritas Universitaria ha agradecido a las instituciones que "apoyan y confían en esta iniciativa solidaria para lograr que ningún estudiante se quede sin posibilidades de estudio".

Existen cuatro modalidades de ayudas según las características del alumnado: diez ayudas-préstamo para estudiantes de primer curso de Grado o Máster con residencia familiar fuera de Sevilla capital; doce ayudas de transporte para estudiantes de Grado o Máster que hayan superado el 40% de los créditos del curso precedente (si son de primero de Grado, este requisito no rige) y residen fuera de Sevilla capital; diez ayudas para pago de matrícula de estudiantes que, habiendo superado el 40% de los créditos del curso precedente y a quienes reste el 35 % de los créditos globales para finalizar sus estudios de Grado o Máster, no puedan acceder a ningún tipo de ayudas públicas; quince ayudas para estudiantes de Grado o Máster que, habiendo superado el 40% de los créditos del curso precedente (excepto estudiantes de primer curso) y no teniendo posibilidad de recibir otras ayudas, demuestren que viven situaciones familiares sobrevenidas les hacen imposible afrontar el coste del curso académico (matrícula, manutención y/o alojamiento).

Este último tipo de ayudas están destinadas a aquellas personas que, a consecuencia de la pandemia, y con el cese o rebaja de ingresos por parte de un gran sector de la población, tengan dificultades en el abono de las matrículas. El objetivo es contribuir a paliar la situación de aquellos estudiantes que bien directamente o bien a través de sus familias se han visto afectados por despidos, extinción de contratos laborales o minoración de ingresos respecto al curso pasado, entre otras causas.