DocsValència proyecta 27 documentales "variados e inéditos" y festeja el regreso del público a las salas

Así lo han señalado en una rueda de prensa celebrada en los Cines Lys, sede principal del certamen, para presentar esta nueva edición junto con la secretaria autonómica de Cultura, Raquel Tamarit; el director de programación de Cines Lys, Silvino Puig; y los codirectores de la película inaugural 'Lobster Soup', Pepe Andreu y Rafa Molés.

Pau Montagud ha agradecido a Silvino Puig "ser la casa del festival" durante estos "10 días intensos de muchas películas y, por fin, de presencialidad". "Una de las esencias del cine es el contacto humano" porque "la magia" de un festival de cine documental nace "cuando se ponen en común historias de seres humanos con otros seres humanos que están en las butacas de la sala", ha resaltado.

Esta es la primera edición en la que DocsValència se ha abierto a una convocatoria internacional, donde títulos producidos fuera de España optan al Premio Global Docs. Esta nueva sección competitiva se une a Mirades y Panorama, las secciones donde compiten largometrajes valencianos y españoles, respectivamente.

En total, se han inscrito 739 documentales de 60 países diferentes que competirán por 6.000 euros en premios. De los documentales que se proyectarán, 17 optarán a los galardones, cinco en Global Docs, otros cinco en Mirades, y siete en Panorama. Los 10 documentales restantes forman parte del nuevo ciclo Mujeres a cuadro, dedicado al cine protagonizado por la mirada femenina, y a las diferentes proyecciones especiales de inauguración y clausura.

La secretaria autonómica de Cultura ha valorado la creación de un cliclo centrado en "las tragedias humanas y las situaciones de marginación que padecen las mujeres en el mundo", películas que abordan la violencia de género, el abuso sexual y la precariedad laboral.

"DocsValència es necesario porque presenta un cine ligado a la realidad social, política y cultural que abre horizontes y que no necesita de la ficción para contar historias que exigen ser contadas. Es un cine necesario y por eso cuenta con el soporte de la Conselleria", ha apuntado.

Tamarit también se ha congratulado de que el público vuelva a los cines y ha comentado que "aunque nos hemos acostumbrado a las pantallas de ordenador y televisión, la vivencia no es la misma".

En este mismo sentido se ha expresado Silvino Puig, quien ha remarcado que este año "la mejor noticia es que las salas vuelven a estar abiertas" y, al respecto, ha celebrado que los Cines Lys consiguieran el pasado fin de semana auparse como "el quinto cine en toda España con mayor recaudación". Asimismo, ha destacado que Cines Lys está abierto a acoger festivales y cine documental de calidad.

DocsLab-À Punt es el laboratorio de proyectos que ofrece el festival desde sus orígenes, en 2017, "un espacio de formación, industria e internacionalización cuyo objetivo es vincular a especialistas nacionales e internacionales con los cineastas de la Comunitat Valenciana", ha explicado Nacho Navarro.

Tras una convocatoria abierta, un total de 41 proyectos documentales se han inscrito en el laboratorio de DocsValència. "Se han seleccionado diez de ellos para participar de forma presencial en un taller que busca generar dinámicas en torno a los procesos creativos y vías de financiación de los futuros documentales", ha apuntado.

Los talleres y encuentros tendrán lugar del martes 2 al viernes 5 de noviembre con charlas, asesorías, reuniones one to one con especialistas nacionales e internacionales como Inti Cordera, fundador de La Maroma Producciones y del Festival DocsMX, Alejandro Turner, manager de Desarrollo de contenido de No-Ficción para HBO MAX - Warnermedia, Adriana Castillo, coordinadora general de Platino Industria y gerente de Relaciones Institucionales Egeda México, o Laura Woldenberg, productora ejecutiva de series y documentales estrenados en Netflix, entre otros.

À Punt Mèdia, co-presentador del apartado de industria del festival, otorgará un Premio de Apoyo a Desarrollo de Proyecto de 5.000 euros, en colaboración con IVACE Internacional. "DocsLab no es solamente una incubadora de nuevas ideas. El objetivo principal es acompañar a los documentalistas durante el largo camino que supone crear una película documental, facilitar su asesoría y ser un impulso para los pasos que se deben dar en ese camino", ha matizado Navarro.

'LOBSTER SOUP'

Un buen ejemplo de este recorrido sería 'Lobster Soup', una cinta que comenzó a andar en los talleres de DocsLab y, después de haber conseguido numerosos premios internacionales, regresa a casa como película inaugural, evento que se llevará a cabo el próximo jueves. Según Molés, "empezar una peli es un enamoramiento, el laboratorio te sirve para arreglar las costuras y tomar la temperatura, y en DocsLab tuvimos esta primera oportunidad". "Ahora nos encontramos aquí de vuelta y resulta muy especial".

Para Molés, 'Lobster Soup' "es una película valenciana que sucede en Islandia, y habla de un tema muy de aquí: como el turismo puede cambiar pequeñas comunidades humanas". No obstante, ha afirmado que es una película para ver en pantalla grande. Pepe Andreu, por su parte, ha manifestado que es "un placer" que exista un festival como DocsValència y ha asegurado que "estar en un cine comercial es un gran éxito".