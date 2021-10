Barrientos (TSJC) planteará al Govern crear 10 juzgados nuevos

En declaraciones a los medios en Lleida, donde este martes se ha reunido la Sala de Gobierno del TSJC, Barrientos ha afirmado que en la reunión pendiente de la comisión mixta con la nueva Conselleria planteará esta propuesta para saber si este nuevo equipo "va a mantener la política de no creación de juzgados o ver si hay alguna posibilidad de revertir ese tipo de decisiones" y crear estos nuevos juzgados el año que viene.

Barrientos ha explicado que la programación estatal de nuevos órganos contemplaba 10 para Catalunya, y la Sala de Gobierno del TSJC identificó entre los más necesarios un juzgado de lo Social en Lleida, otro en Girona y otro en Tarragona, y se los propuso a la Conselleria de Justicia y al Ministerio de Jusicia.

"El coste efectivo de la creación de un órgano judicial corre de cuenta de las consellerias, dentro de los planes económicos de la Conselleria no entraba la creación de nuevos órganos, por la razón que fuese no tenían presupuestado ese coste", ha lamentado sobre que no crearan nuevos juzgados a pesar de su petición.

El presidente del TSJC ha precisado que no se han creado órganos unipersonales, aunque sí se han creado plazas en las Audiencias provicinciales y de jueces de adscripción territorial.

Preguntado por el informe que la Fiscalía envió al TSJC pidiendo no admitir a trámite las denuncias por la creación de un Fondo Complementario de Riesgos para avalar a los encausados en el Tribunal de Cuentas, Barrientos ha evitado pronunciarse argumentando que es una posición que se tiene que examinar "en la Sala Civil y Penal", que él preside.

"Es un decisión que está pendiente de deliberar por parte del tribunal del que formo parte, es obvio que no puedo anticipar la posición personal sobre ese escrito", ha contestado sobre la decisión que su Sala ha de tomar.