Barbón recuerda a Podemos que el voto de Pumares (Foro) sobre la oficialidad aún no está claro

Barbón respondía así al secretario de la formación morada en Asturias en la segunda jornada del Debate de Orientación Política, después de que Ripa insistiese en la necesidad de aprobar esa reforma en esta legislatura.

El Gobierno asturiano ha abierto este año el diálogo con otras fuerzas para reformar el actual estatuto asturiano e incluir la oficialidad. Están a favor de la reforma el PSOE (20 diputados), Podemos (4) e IU (2). Suman 26 votos, pero para una reforma de ese tipo se necesita una mayoría reforzada de 27 votos, con lo que el voto del portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares, es clave. Su compañero en Foro Asturias, Pedro Leal ya ha dicho que votará en contra de la oficialidad.

"Este debate tenemos que hacerlo de forma razonable", ha recomendado Barbón a Ripa. Lo contrario, ha dicho, es dar argumentos a Vox. "No hay reforma del estatuto sin 27 votos y a día de hoy no los hay, por mucho que fijen calendario", ha explicado Barbón.

Las "condiciones" que ponga Pumares para votar favorablemente en este asunto juegan así un papel fundamental, según ha reconocido Barbón, que ha dicho que el portavoz de Foro debería explicarlas.

SOSTENIBILIDAD

Por otro lado, en su intervención previa, Ripa se mostró partidario de buscar acuerdos, de fortalecer el sistema público de servicios y que en próximos Presupuestos regionales incluyan la gratuidad de las escuelas públicas infantiles.

"Me alegra que reconozca que quiere llegar a acuerdos", ha celebrado Barbón, quien, no obstante, ha querido insistir en la importancia de la sostenibilidad del sistema. Muchas de las propuestas de Ripa, supondría la contratación de miles de funcionarios. El problema, ha apuntado Barbón, es quién los paga. Él ha dicho que se niega a endeudar a los asturianos.

Así, ha comentado la importancia de fórmulas como el recurso en materia sanitaria de los convenios con centros sanitarios privados. "Utilizar los recursos privados no es malo", ha dicho el dirigente socialista.

La sostenibilidad del sistema, ha recordado a Ripa, no es una cuestión menor. "Si no hacemos el estado de bienestar sostenible, colapsará", le ha advertido. Además, ha añadido que si las comunidades autónomas no son capaces de hacer conscientes sus cuentas llevarán a la ruina al estado autonómico y darán la razón a quienes apuestan por la desaparición de los gobiernos regionales.

"La falta de concreción, de coherencia, no ser capaz de hacer lo que uno promete... Todo eso es gasolina para Vox", ha recordado Barbón a Ripa.

El presidente de Asturias, además, confía en que Podemos pueda en esta ocasión participar y respaldar el proyecto de presupuestos de 2022. La negociación arrancará este 2 de noviembre y el Gobierno hablará con todos los partidos excepto Vox.