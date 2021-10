Casi nueve de cada diez residentes tienen la tercera dosis y al resto se le volverá a ofrecer

Así lo ha expuesto la vicepresidenta y consellera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, en la comisión de Política Social de Les Corts, donde ha apuntado a la vacunación como herramienta "decisiva" para controlar la pandemia junto a las sucesivas medidas aprobadas desde marzo de 2020.

"Hemos respondido con todos los instrumentos a nuestro alcance", ha aseverado en esta comparecencia a petición de PP y Cs, aunque ha reconocido que "en alguna situación se generó una tensión comprensible" ante el volumen de resoluciones aprobadas "a contrarreloj". Pero, ha recalcado, "la respuesta ha merecido la pena y es digna de reconocimiento", la de los trabajadores y la de los residentes y sus familiares.

Oltra ha actualizado las cifras de la tercera dosis, un proceso que se ha completado en todas las residencias de mayores a excepción de dos que están pendientes de cerrar un brote, con un total de 20.778 vacunas adicionales administradas. A pesar de estas cifras, ha defendido que "hay una nueva cepa y debemos estar alerta".

Como balance, ha destacado que la situación cambió significativamente desde el inicio de la vacunación el 27 de diciembre, con una caída de los contagios del 95% y de las defunciones del 83% en menos de dos meses. Eso sí, ha recordado que la tercera ola fue especialmente virulenta en la Comunitat, con efectos "dramáticos" en las residencias al concentrar casi un 50% del total de los contagios durante la pandemia.

Por contra, Oltra ha remarcado que la letalidad de la quinta ola en residencias es del 7% y que desde mediados de agosto se inició una tendencia a la baja que se mantiene, con la mayoría de los contagios en personas asintomáticas. Durante estos meses se ha hecho un "seguimiento permanente" de los centros con brotes abiertos y ninguno ha pedido medidas adicionales.

Paralelamente ha resaltado que solo el 1% de los centros no ha presentado su plan de contingencia y que la mayoría del 1,99% del personal activo no vacunado no es de atención directa. Entre estos trabajadores ha explicado que se abrió un expediente a dos no vacunadas que no se quisieron realizar las pruebas de antígenos, de las que una desistió de la negativa y la otra pidió la baja voluntaria.

MÁS DEL 99% DE LOS VACUNADOS TIENEN INMUNIDAD

Junto a la vacunación, Oltra ha celebrado que hay un mejor conocimiento del comportamiento del virus gracias a datos como el estudio realizado junto a la Conselleria de Sanidad, que refleja que el 98,7% de los residentes analizados desarrolló anticuerpos y que solo un tercio del 1,3% restante no generó otro tipo de inmunidad.

Y en general, ha asegurado que las residencias han trasladado la sensación de "incomodidad" de los residentes e "inquietud" de los familiares ante la posibilidad de un nuevo confinamiento, así como que los directivos muestran "tranquilidad" ante las instrucciones de Sanidad. "Solo se ha reportado un incidente de un residente que se negó a confinarse y que se resolvió con la intervención de las autoridades sanitarias", ha apuntado.

EL PP LE ACUSA DE ESTAR "DESAPARECIDA"

Entre la oposición, la diputada del PP Elena Bastidas ha cargado contra Oltra acusándola de estar "desaparecida" durante la pandemia y volviendo a exigir su reprobación, algo que rechazó la semana pasada el pleno de Les Corts, y que "hable más" con la consellera de Sanidad, Ana Barceló, y con el sector. "Piense menos en lo que va a ser de usted mañana y más en nuestros mayores", le ha espetado.

Mónica Oltra (Compromís) ha replicado que "estar en la oposición es algo muy serio y no se puede hacer a base de mentiras ni insultos" y ha rechazado la "patraña anacrónica" de que ha estado desaparecida porque ha comparecido 13 veces desde el inicio de la pandemia, además de rechazar las comparaciones con el gobierno de Madrid.

Tanto la diputada 'popular' como las de Ciudadanos y Vox, María Quiles y Miriam Turiel, han reclamado a la vicepresidenta que termine de abonar la paga extra para los trabajadores del sector, mientras Oltra ha garantizado que "está todo pagado" salvo a dos personas por un error que se está subsanando.

Ante las preguntas de la oposición, ha subrayado que en la Conselleria no son "insensibles" a las peticiones del sector de las residencias, que es necesario mantener una reserva de plaza para los aislamientos y que no se ha eliminado la obligatoriedad de pruebas diagnósticas para vuelta de vacaciones o nuevas incorporaciones de trabajadores.

En su réplica, Oltra también ha recordado que el Ayuntamiento de Alicante (PP-Cs) debe abrir los centros municipales de envejecimiento activo que siguen cerrados y ha enfatizado que "tres grupos empresariales acumulan más de un tercio de las muertes en residencias, no solo en la Comunitat". "¿Son los intereses que usted representa?", ha preguntado a Bastidas, calificando de "ideología criminal" anteponerlos a la salud.

De los grupos del Botànic, Carles Esteve (Compromís) ha comparado la respuesta a la pandemia de la Generalitat con la del gobierno de Ayuso en Madrid, afirmando que "la gestión de 'hacerse cañas' hubiera supuesto 3.000 fallecidos más" en las residencias valencianas.