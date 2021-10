La Policia obri una investigació interna per una galtada d'un agent a un indigent

En el video s'observa a una parella d'agents i a un d'ells que tira al terra les pertinences de l'home, li propina una forta galtada i li insulta. Segons han confirmat a Europa Press, la Policia va acudir al lloc després de rebre la denúncia d'una veïna que va veure a l'indigent defecant al portal d'un edifici i va alertar els efectius.

Els fets seran investigats de manera interna per la Comissaria Provincial per a determinar si revesteixen retret disciplinari o penal així com la veracitat de la denúncia veïnal sobre l'origen de l'ocorregut, segons les mateixes fonts.

Per la seua banda, els regidors de l'Ajuntament d'Alacant, Natxo Bellido -Compromís- i Xavier López -Unides Podem- han reaccionat en xarxes socials al vídeo publicat i han criticat la forma d'actuar de l'agent. També ho ha fet el senador de Compromís, Carles Mulet, qui ha sol·licitat que s'investigue el vídeo.

"És intolerable aquest comportament per part d'un membre de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, que han gravat veïns en Altozano", ha exposat Bellido. En la mateixa línia, López s'ha mostrat "convençut que els agents poden desplegar ferramentes millors a l'hora de tractar amb col·lectius vulnerables que no passen per l'agressió física ni contra les pertinences". I ha afegit: "Demanarem investigar i que es depuren responsabilitats".