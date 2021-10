UGT alerta de la "nefasta situación" del consultorio de Isla Mayor

En un comunicado, UGT ha lamentado el "abandono que sufre la población debido a que llevan soportando, desde antes de la pandemia, falta de cobertura de médicos, pediatras y matronas, que llega a ser del 50 por ciento". A ello, une "demoras, que se alargan más de un mes, para conseguir cita tanto para consultas telefónicas como presenciales; así como el estado deplorable en el que se encuentran las instalaciones".

Además, subraya que "lo más grave es que la población está muy apartada de cualquier hospital". Explica que este consultorio cuenta con un punto de Urgencias propio y con una ambulancia que está localizable las 24 horas, pero "no está presencialmente en dicho consultorio". "Esta situación provoca retrasos intolerables en los traslados de pacientes tanto urgentes como no urgentes. Estos últimos recaen casi siempre en las familias, que optan por realizarlos ellas, por no esperar tanto tiempo", señala, añadiendo que "la ciudadanía, harta de esta situación, se manifestó el día 1 de octubre a las puertas del consultorio con el apoyo de autoridades locales".

Por todo ello, desde UGT se exige al Distrito de Atención Primaria Aljarafe una "solución inmediata que subsane las deficiencias" del consultorio de Isla Mayor y mejore las condiciones laborales de los profesionales, ya que "solo así se podrá ofrecer un servicio de calidad a la ciudadanía".