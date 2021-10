Biescas se llena de tractores en protesta por la instalación de placas solares para una línea de alta tensión

Toda esta infraestructura está proyectada en las comarcas del Alto Gállego y Jacetania y ocuparía una superficie de cerca de 600 hectáreas de cultivo, equivalente a 840 campos de fútbol.

Esta instalación solar se convertiría en la segunda superficie de placas fotovoltaicas más grande de la comunidad autónoma y entre las cinco más grandes de España. Además, se concentrarían en un radio de menos de diez kilómetros.

A ello se suma el impacto correspondiente de la línea de alta tensión -con sus pilonas, cables y soportes de cemento- para evacuar la energía generada hasta las localidades altoaragonesas de Biescas y Sabiñánigo.

Se trata del proyecto 'LAAT 220 KW SET Sierra Plana I- Biescas', de instalación, infraestructura y evacuación compartida siendo Biescas el punto SET -Subestación eléctrica- de conexión. Este proyecto, de iniciativa privada, está pendiente de resolución de la declaración de impacto medioambiental del INAGA -Instituto Aragonés de Gestión Ambiental- del Gobierno de Aragón.

Precisamente, para evitar que reciba la correspondiente autorización numerosos vecinos y visitantes de Biescas y las zonas afectadas han firmado las alegaciones impulsadas por la Plataforma en Defensa del Paisaje y la Vida del Pirineo, que está integrada en la Aliente, la entidad nacional Alianza Energía y Territorio. En los porches de Biescas se ha habilitado una mesa donde todo el fin de semana se pueden suscribir las alegaciones.

AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES

Entre las afecciones medioambientales que provocaría los afectados han alertado de que las talas de arbolado para crear los pasillos de seguridad de la línea de alta tensión provocarían un impacto estético y medioambiental en las inmediaciones de la localidad.

Asimismo, varios apoyos de la línea se emplazan en el entorno de un vivero de árboles singulares, muy próximo al parque de Arratiecho, una zona verde pública con atracciones infantiles, muy frecuentada y visitada y que constituye una de las zonas más características. "Es un paraje que merece especial protección, dado el casi exclusivo medio de vida que supone el turismo par el municipio, la Tierra de Biescas, y el valle de Tena", rezan las alegaciones.

En esta zona se produciría el cruce de la línea proyectada con la ya existente de doble circuito Sabiñánigo-Biescas-Pragneres, en Francia, lo que exigiría colocar estructura metálicas de mas de 60 metros de altura -equivalente a un edificio de 20 plantas- que provocará un cambio en el paisaje, cuyo impacto "resulta inadmisible desde el punto de vista de la conservación y sostenibilidad que es exigible en Biescas", justifican.

"NINGÚN BENEFICIO"

Por otro lado, para los pueblos de la Tierra de Biescas esta línea no supone ningún beneficio ni presente ni futuro por lo que no existe razón alguna para que deban soportar los perjuicios que se derivan de su construcción, sostienen los opositores.

Al respecto, la ganadera por vocación de Biescas, Maite Cotí, ha explicado que "pasarías las pilonas con todas las afecciones que conlleva expropiando campos y tierras sin nada a cambio porque sería de interés social al pasar la luz".

En declaraciones a Europa Press, Maite Cotí ha criticado que para los agricultores y ganaderos supone una "competencia desleal porque no pueden pagar lo que generarían esas placas fotovoltaicas y además hará peligrar la cooperativa Santa Orosia". "No solo no hay contraprestaciones, ni mejoras a los campos, sino que peligran las pocas tierras cultivables en alta montaña", ha apostillado.

El miembro de la junta de la Plataforma en Defensa del Paisaje y la Vida del Pirineo, César Rodrigo, ha recordado que hay una moratoria en las localidades de Sabiñánigo, Jaca y Biescas para la instalación de proyecto de más de cinco hectáreas y de más de 25 kilovatios de generación de energía. En el caso de Sabiñánigo y Jaca, vence en marzo de 2022 y en Biescas la moratoria tiene un año más de vigencia.

REGULAR MORATORIAS

Por ello, ha instado a los ayuntamientos a que regulen estas moratorias porque "al no haber regulación ni estatal ni autonómica no se puede impedir la instalación de estos proyectos fotovoltaicos. Si no hubiera moratorios y el Gobierno de Aragón les da el visto bueno, los ayuntamientos están obligados a concederles la licencia de obras".

César Rodrigo ha criticado que estas empresas "se aprovechan de las subvenciones de la Unión Europea para generación de energía verde, pero inutilizan la zona donde se implantan porque acaban con cualquier actividad productiva y el paisaje que es fuente de recursos por el turismo que atrae".

MANIFIESTO Y CANCIONES

Además, con motivo de la celebración de la Feria de Otoño de Biescas se ha realizado un marcha de todos los tractores por las principales calles de esta localidad pirenaica que ha culminado en la plaza donde ha tenido lugar una concentración de los vecinos y los numerosos visitantes que han acudido a la feria.

A las 12.00 horas se ha dado lectura a un manifiesto a cargo de un niño y una niña del Consejo Municipal de la Infancia y Adolescencia de Biescas quienes han recordado que en la zona ya hay una línea de alta tensión otras dos más de baja tensión. El proyecto afectaría a los campos y fincas de Orós Alto, Orós Bajo y Biescas, que quedarían inutilizadas con los consiguientes problemas para la salud, han alertado.

La lectura del manifiesto se ha ido alternando con las canciones alusivas y reivindicativas que ha interpretado el grupo Santa Elena, oriundo de Biescas, que ha compuesto diez temas contra este proyecto fotovoltaico.