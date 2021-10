Ibarra llama a los socialistas extremeños a trabajar por alcanzar el objetivo de la "igualdad material"

Una palabra que, ha dicho, es la "esencia" del partido, y que además el PSOE es el que mejor defiende, pero sin embargo "le cuesta ponerla en su frontispicio" así como convertirla en su seña de identidad.

Una igualdad, ha dicho, que no es la que viene recogida en el artículo 14 de la Constitución, como un valor ya conseguido, sino una "igualdad material", la que procure que no haya "tanta diferencia entre ricos y pobres".

"No digo que todo el mundo sea igual por abajo, no soy comunista", ha matizado, sino iguales "por arriba", que haya "igualdad de llegada", para que todos tengan posibilidad de tener "una vida digna". En todo caso, ha reconocido que tiene que haber diferencias, para que no desaparezcan valores como la meritocracia, pero sí se ha mostrado a favor de calcular esa diferencia.

En concreto, se ha referido a empresas cuyos ejecutivos cobra un 400% más que la media de sus empleados, y asimismo se ha referido a grandes fortunas como las de Jeff Bezos o Bill Gates. "¿Para qué querrán tanto?", se ha preguntado, para concluir que se muestra partidario de que las empresas van "bien" y obtienen beneficios, los repartan con sus trabajadores en función de la productividad.

Por otro lado, Rodríguez Ibarra ha reflexionado sobre todos los avances que más han cambiado las vidas de los ciudadanos en España en los últimos 40 o 50 años, de los cuáles ha elegido el que se ha producido el "cambio tan brutal" que se ha producido en la igualdad entre hombres y mujeres.

Así, ha recordado que en el 27º Congreso del PSOE "hubo que pelear con compañeros del partido que presentaron una enmienda en la que proponían que en aquellas familias donde trabajaran el hombre y la mujer, esta dejara su empleo para que un varón lo ocupara.

Por último, ha ofrecido dos recomendaciones a líder de los socialistas extremeños en esta nueva etapa. Por un lado, que no compita con la oposición sobre el número de inversiones que llegan a la comunidad, sino que trate de "enamorar" a la gente con una "idea", así como le ha aconsejado abandonar las redes sociales, donde no está "la realidad social".

El exdirigente socialista ha ofrecido estas reflexiones en su intervención en el arranque del 13º Congreso Regional del PSOE de Extremadura, que también ha contado con la participación de, entre otros, el alcalde de Mérida.

Antonio Rodríguez Osuna ha destacado el simbolismo del espacio en el que se desarrolla el cónclave, el Ifeme de Mérida, que durante la pandemia ha servido para llevar a cabo las vacunaciones masivas y las puebas de detección del virus.

Según ha defendido, el PSOE es la "única esperanza para seguir transformando la realidad de Extremadura". "Es nuestro momento", ha dicho en referencia al lema del congreso, pero "no como partido, sino para seguir transformando la realidad de la sociedad extremeña", ha subrayado.

Sobre los presupuestos, ha señalado que si se suma todas las inversiones que harían los cargos del PP diciendo "salen seis presupuestos", al tiempo que pedido a los socialistas que abandonen el "debate localista" sobre las inversiones, ya que hay partidas en otros lugares, como un puerto o una carretera, que también van en beneficio de Extremadura y sus ciudades.

Por su parte, la secretaria general de CCOO en Extremadura, Encarna Chacón, a través de un vídeo, dado que se encuentra en Madrid en el Congreso del sindicato, ha destacado los grandes acuerdos alcanzados con el gobierno y la patronal para defender a los trabajadores durante la crisis, con medidas como la subida del SMI o los ERTE que han "salvado" 50.000 empleos en la región.

Por ello, ha animado a seguir por la senda de la concertación, porque "gracias a los acuerdos conseguimos mejorar la vida de la gente", al tiempo que ha advertido sobre la "amenaza de la ultraderecha" que pone "en riesgo" derechos de los trabajadores, de las mujeres o de la conciliación.

SINDICATOS

A su vez, la secretaria general de UGT Extremadura, Patro Sánchez, ha agradecido a Vara la gestión que ha hecho su Gobierno regional de la pandemia, donde la vacunación ha sido "fundamental", así como las medidas aprobadas para empresas y trabajadores.

Una gestión en la que UGT ha estado con el gobierno regional "desde el minuto cero", porque "solo desde la lealtad y el compromiso se puede trabajar en una situación tan complicada".

Ahora el trabajo se centra en la salida de una crisis para que "nadie se quede atrás", en un momento en el que ha recordado que la anterior crisis, la de 2008, "la pagaron los trabajadores, y la estamos pagando toda la sociedad".

Sánchez ha aprovechado la presencia de la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, para reivindicar que hay que recuperar la negociación colectiva, derogar la reforma laboral y la ley mordaza, así como avanzar en el apoyo al colectivo LGTBI y a las mujeres. "El único partido que puede hacerlo es el PSOE", ha sentenciado.

Finalmente, el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha reivindicado el "compromiso" del PSOE con el mundo rural, que ha demostrado durante la pandemia que es necesario, manteniendo la producción de alimentos sin que se haya producido desabastecimiento alguno.

En este sentido, ha reivindicado el modelo de agricultura familiar, "pegado al territorio, pegado a familiares y vecinos", y generando empleo en los pueblos. Un modelo "absolutamente sostenible" que también se moderniza, pero que empieza a ver "movimientos" que preocupan, en alusión a los fondos de inversiones que empiezan a entrar en el sector con producciones intensivas y macrogranjas, que cuando "no les salen las cuentas, cogen los bártulos y se van donde es más barato producir", ha advertido.

Con respecto a la nueva PAC, ha destacado que por primera vez haya una ayuda redistributiva, un "gran logro" de esta negociación, al tiempo que ha rechazado que vaya en contra de los agricultores.

Asimismo, ha señalado que los agricultores no tienen "nada en contra" de la subida del SMI, sino "todo lo contrario", porque lo que defienden es que el resultado de su trabajo les permita "vivir con dignidad" en sus explotaciones".

NUEVO HIMNO

En este Congreso Regional se ha estrenado una versión del Aria de la Rosa, el himno del PSOE, con sones y ritmos regionales. La nueva composición la ha versionado el grupo extremeño Acetre y se articula en base a ritmos y perantones de la música popular y folclórica extremeña.

Se han utilizado instrumentos tradicionales de la música regional extremeña como, entre otros, el tamboril, el acordeón, el violín o la gaita extremeña (flauta con tres agujeros).