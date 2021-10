Hornachuelos insiste en que la fecha de caducidad de El Cabril obliga a políticas "autosuficientes"

Según ha expuesto la regidora en una nota, "El Cabril es una importante fuente de ingresos en la localidad, pero siguiendo el plan del Gobierno de la nación el cierre de las instalaciones tiene fecha de caducidad", de modo que la alcaldesa es "previsora", admitiendo que "el municipio debe ser autosuficiente para seguir la línea de desarrollo una vez que los ingresos por El Cabril no lleguen".

"Tenemos la idea equivocada de que El Cabril va a ser eterno y tiene los años contados", ha subrayado, precisando que "las centrales no tenían fecha para su cierre y ahora la tienen establecida", a lo que ha agregado que "hay que crear una infraestructura que permita ser independientes y autosuficientes" con respecto al tema en cuestión.

En este sentido, ha indicado que "las arcas del Ayuntamiento aumentan considerablemente gracias a los ingresos que las instalaciones realizan y El Cabril permite una mejor calidad de vida, es cierto que el pueblo no tiene los mismos ingresos que el resto de municipios con los mismos vecinos, lo que proporciona ciertos privilegios para el ciudadano", a la vez que "el Consistorio recibe muchísimo dinero de forma fija que aumenta a través de variantes y extraordinarios por mantener las instalaciones".

No obstante, Hinojosa ha señalado que "tanto políticos como vecinos tenemos que tener un compromiso muy grande", al tiempo que ha comentado que "Hornachuelos va a realizar una ampliación que ha sido declarada de interés general y a nivel nacional, por lo que es de obligado cumplimiento y esto supondrá otros ingresos extras".

"Es muy importante que de aquí en adelante, Hornachuelos conozca quién va a gobernar y desarrollar su municipio", ha declarado la alcaldesa, quien ha manifestado que su gobierno "no va a realizar un mal uso de estos ingresos extraordinarios" y se ha mostrado "tajante". "Por nuestro propio bienestar, hay que tener una buena estructura y no decir que cerramos sin hacer nada, de ello depende el futuro del pueblo y no tiene vuelta atrás", ha remarcado.