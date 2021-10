Cau una banda especialitzada en robatoris violents en vivendes i tràfic de drogues a Alacant i Dénia

Els arrestats suposadament sostreien diners i objectes que eren comercialitzats i amb els quals obtenien notables beneficis econòmics. També es feien passar per policies per a cometre assalts a altres narcotraficants, ja que es tractava d'una banda "molt perillosa" que no dubtava a fer ús de la violència per a evitar la seua detenció.

Així mateix, en els registres s'han intervingut un vehicle d'alta gamma, una motocicleta, 10.900 euros, 3.900 kg d'haixix, un maletí professional de manyaneria, diverses joies, claus de vehicles i d'obertura de garatges.

Els tres estan acusats de delictes de tràfic de drogues, pertinença a grup criminal, robatori amb força en domicili, falsedat documental, delicte contra la seguretat del trànsit i atemptat a agent de l'autoritat. A més, ja han passat a la disposició del Jutjat d'Instrucció d'Alacant, el qual ha decretat presó per a un d'ells, segons un comunicat de la Prefectura.

La investigació va tindre el seu inici el passat mes d'agost arran d'una denúncia en la qual la víctima donava compte del robatori amb força patit al seu domicili en el qual li van sostraure un vehicle d'alta gamma i una motocicleta, fets ocorreguts a Dénia.

Així, es van comprovar que es tractava d'una organització criminal especialitzada a cometre els robatoris mitjançant el mètode de la fractura del marc de la porta de les vivendes, a més de ser un grup molt actiu ja que operaven amb molta assiduïtat per tota la província.

En concret, en els robatoris comesos sostreien diners i objectes que posteriorment eren comercialitzats per ells mateixos i amb els quals obtenien notables beneficis econòmics. Igualment, comptaven amb una gran professionalitat i especialització delictiva, ja que a més dels robatoris en vivenda, es dedicaven al tràfic de drogues.

INTENT D'ATROPELLAMENT A UN AGENT

Per a açò sostreien vehicles d'alta gamma que eren utilitzats per al transport de mercaderies i per a cometre assalts a altres narcotraficants fent-se passar per policies. Així, no dubtaven a usar la violència si fóra necessari per a intentar fugir com va ser en el cas del moment de la seua detenció, que van intentar atropellar un agent.

La investigació ha sigut duta a terme per agents de la Brigada de Policia Judicial d'Alacant i Dénia, i no es descarten més detencions.