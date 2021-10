Carrasco presentarà la seua candidatura per a seguir liderant el PP de Castelló al pròxim Congrés Local

La líder dels 'populars' a la ciutat de Castelló, Begoña Carrasco, ha anunciat la seua candidatura per a reeditar el lideratge al capdavant del PP a la ciutat de Castelló al X Congrés del PP Local que se celebrarà el pròxim 19 de novembre de 2021.

"Afronte aquesta responsabilitat amb més força i il·lusió que mai. Castelló necessita un canvi de polítiques. Davant la paràlisi: acció, davant els problemes: solucions", ha assenyalat Carrasco.

Segons ha indicat en un comunicat, "els castellonencs no necessiten polèmiques, sinó respostes, no demanen ajudes, sinó oportunitats". "Ara més que mai, només hi ha un partit capaç de retornar la gestió de l'Ajuntament al conjunt dels castellonencs, el PP és l'únic capaç de configurar un govern municipal que defenga els interessos generals, de tots els castellonencs", ha afegit.

"Bufen vents de canvi i tinc el convenciment que una altra forma de governar és possible, deixar de banda les polèmiques que divideixen els castellonencs", ha apuntat Carrasco, qui creu que el PP és l'alternativa "als qui prioritzen les butaques, sous i la ideologia, oblidant les necessitats reals del carrer".

En aquest sentit, ha afegit que el PP és l'alternativa que aposta per "la llibertat i el respecte als drets fonamentals, perquè les famílies puguen triar com viure, l'educació que volen per als seus fills o a quins mèdic volen ser".

PROJECTE

Un projecte -ha dit- que no es basa a "revisar" el passat, sinó de "conquistar" el futur. "Un projecte que posa l'accent en la generació de llocs de treball, que dona suport als autònoms, als joves, que aposta per l'autonomia personal dels nostres majors, i que aplicarà una baixada d'impostos perquè les famílies puguen arribar millor a fi de mes, després de les recents pujades de la llum, el gas o el gasoil", ha conclòs.

La Junta Local va aprovar la composició del Comité Organitzador del Congrés (COC), que estarà presidit per Maica Hurtado, i com a vicepresident Tomás Amat, mentre que de la secretaria s'encarregarà María Teresa Vicente. Els tres estaran acompanyats per 12 vocals: Carmen Amorós, Marisa Ribes, Cristian Ramírez, María Valverde, Clara Adsuara, Carmela Fontes, Alejandro Sanz, Daniel Náger, Juan Gallén, César Lapica, Javier Buñuel i Julio Tena. Així mateix, el COC ja ha acordat que l'Assemblea de l'agrupació local de la capital de la Plana tinga lloc en l'hotel Jaime I.