Valladolid celebrará su Festival de Jazz en el LAVA a lo largo de noviembre con dos conciertos internacionales

El ciclo, dirigido por el saxofonista vallisoletano José Luis Gutiérrez, que ha acompañado a Redondo durante el acto, presenta un cartel con destacados intérpretes del género: el trío Benavent, Di Geraldo, Pardo; Perico Sambeat con David Cid Trío, y dos formaciones internacionales, Jean Toussaint Quartet y María João con José Luis Gutiérrez. Completa la programación el concierto para familias 'Swing for kids', con Tara Lowe y John O'Brienn, que tendrá lugar el domingo 21 de noviembre.

Una de las formaciones "más legendarias" del jazz nacional, Benavent, Di Geraldo, Pardo, abrirá el festival el viernes cinco de noviembre. La unión de Carles Benavent, Tino Di Geraldo y Jorge Pardo -primer español premiado como Mejor Músico Europeo por la Academia Francesa de Jazz- pivota sobre la fusión del jazz con el flamenco, una indómita asociación que les convierte en referentes ineludibles en la evolución de la música flamenca, informa el Consistorio a través de un comunicado remitido a Europa Press.

Perico Sambeat, junto a Pardo, el saxofonista más aplaudido del jazz español. Con más de veinte trabajos con su nombre y colaboraciones con artistas como Tete Montoliú, Dave Douglas o George Colligan, su proyección internacional está respaldada por reconocimientos como el concedido por la SGAE el mejor compositor de jazz latino o el premio Bird en el Festival de Jazz del Mar del Norte (Holanda). Sambeat recalará en Valladolid, acompañado por el joven trío de David Cid, el viernes 12 de noviembre.

En su XVI edición, Valladolid Jazz contará con dos conciertos internacionales. El primero de ellos estará protagonizado por el saxofonista estadounidense Jean Toussaint y tendrá lugar el viernes diecinueve de noviembre. Su carrera despuntó en los años 80 como miembro de la Art Blakey and the Jazz Messengers, formación con la que grabó el trabajo ganador de un Grammy New York Scene. Al frente de su propia banda ha lanzado diez discos, además de colaborar con músicos como Jason Rebello o Andrew McCormack.

Le seguirá, como clausura del 16 ValladolidJazz, la poderosa voz de la portuguesa Maria João y su banda, Ogre. De raíces mozambiqueñas, la vocalista bebe de esta tradición, de la música portuguesa y del sonido de las grandes divas del jazz para construir un estilo único, en el que sobresalen la fantasía y la emotividad. La formación estará en Valladolid acompañada por José Luis Gutiérrez el viernes 26 de noviembre, agrega el comunicado.

OTRAS ACTIVIDADES Y CONCIERTOS

A este programa se suma un concierto para público familiar, una tradición del ValladolidJazz festival que busca acercar a los más pequeños a este género. El espectáculo Swing for kids cuenta con los cantantes británicos Tara Lowe y John O'Brien para interpretar grandes clásicos del jazz y del swing. Las familias podrán disfrutar de esta propuesta el domingo 21 de noviembre.

Además, este año el ValladolidJazz recupera el LAVA JAZZ CLUB, un espacio de conciertos gratuitos, hasta completar aforo, en la sala multiusos, antes y después de las actuaciones de la Sala Concha Velasco. Una iniciativa puesta en marcha en 2019 que tuvo que ser suspendida el año pasado a causa de la situación sanitaria.

Con esta acción, la FMC busca ofrecer un escaparate para las bandas emergentes y los músicos locales de jazz. En esta ocasión, se presentará el trabajo de Odradec (5 de noviembre), Farroyo trio (12 de noviembre), Couleur Café (19 de noviembre), Chilling & Singing y Norma Winchester & Bluedays (ambos el 26 de noviembre).

El 16 ValladolidJazz acogerá, por último, un taller de técnica, interpretación e improvisación vocal aplicadas a este género musical, impartido por las vocalistas llegadas de Holanda Susana Raya, Beth Aggett y Claudia Redondo. Esta formación se desarrollará en la Sala Multiusos del LAVA el sábado 27, de 10 a 14 y de 15,30 a 19,30 horas, y el domingo 28 de 10 a 14 horas.

Para participar es necesario realizar una inscripción previa