La Policia deté un home a Elx per forçar la porta d'una finca amb un trepant

En arribar els agents, el sospitós ja no es trobava en el lloc, per la qual cosa, amb la descripció facilitada per l'alertador, es va iniciar la seua cerca. D'aquesta forma, va ser localitzat uns carrers de distància mentre tractava d'ocultar-se entre dos contenidors, segons ha informat la Regidoria de Seguretat en un comunicat.

Malgrat que l'home va negar als efectius qualsevol implicació amb els fets, el seu aspecte coincidia plenament amb els trets i la vestimenta indicada. A més, portava entre les seues pertinences un trepant, diverses broques, tornavisos i claus angleses.

Així mateix, el ciutadà que va avisar del fet va aportar un vídeo en el qual es veia al sospitós perforant el pany d'una porta que bé podria donar accés a una vivenda o a la zona comuna d'una finca. Per tals fets, i en estar indocumentat i no aportar dades identificatives fiables, va ser traslladat a dependències policials.