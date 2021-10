Detingut per arruixar amb gasolina als clients i taules d'un bar a Alacant i amenaçar amb calar-los foc

Els fets van ocórrer a primera hora del matí, quan pel que sembla un home es va personar en un bar de la ciutat d'Alacant, va aparcar la seua motocicleta a la porta i va baixar amb dos bidons de gasolina, que va buidar sobre les taules i l'interior del local davant la mirada atònita dels clients, amenaçant encenedor en mà amb calar foc al local, segons ha precisat la Prefectura en un comunicat.

La propietària va alertar la Policia Nacional i l'individu va fugir del lloc. Diverses dotacions policials es van personar a l'establiment i va ser necessari acordonar la zona i atendre als clients, ja que l'olor a gasolina era molt intens i afectava a la respiració.

També es va requerir la intervenció dels Bombers d'Alacant per a netejar i estabilitzar la zona. Van haver d'usar bromera per a evitar que es poguera produir una deflagració espontània per la gran quantitat de líquid present.

Gràcies a la descripció de l'home i del seu vehicle, els agents van aconseguir localitzar la motocicleta, que encara contenia els bidons amb restes de gasolina al seu interior. Finalment també van donar amb el parador de l'individu, que va ser detingut com a presumpte autor de delictes d'amenaces i danys. Ja ha passat a disposició judicial.

La Policia Nacional ha detallat que, segons els testimonis, els fets es deuen a un desacord per la compravenda d'una motocicleta que l'arrestat havia adquirit a un familiar de la propietària del bar i per la qual no havia quedat satisfet.