El alcalde de Portomarín saliente recomienda a su sucesor que "anteponga los intereses de los vecinos a los del partido"

Serrano que llevaba diez años al frente del ayuntamiento ya había anunciado que no se iba a presentar a la reelección y registró, el pasado viernes, su renuncia en el Consistorio.

"Siempre creí en dos legislaturas y me pidieron una tercera pero sí que este era el momento, con el partido renovado a nivel provincial", ha manifestado, en referencia al reciente congreso popular. "Aunque lo pospuse dos meses, creí que era el momento de hacerlo", ha apuntado.

El regidor de Portomarín asume que hizo "su proyecto", al tiempo que ha confesado que está "orgulloso" de lo realizado. "Tuve la misma intensidad en el ayuntamiento que en mi empresa y con la misma lealtad", ha suscrito.

Ahora quiere tener tiempo para sí "mismo", volcarse en su empresa y en su familia, aunque seguirá hasta el final de la legislatura como concejal del grupo popular.

Al respecto de si mantiene también alguna discrepancia con la dirección provincial del PP, Serrano lo niega y ha apelado a que deja "tantos amigos con antiguas responsabilidades, como con los de ahora".

No obstante, ha reconocido que "hay momentos de tensión cuando exiges para tu ayuntamiento", algo que le ha llevado a recordar a su teniente de alcalde y sucesor que la "obligación de la defensa de su pueblo y no del partido". "Por encima de los intereses del partido están los de mis vecinos. Eso no quiere decir que no siga con mi compromiso con el partido, que voy a seguir en la corporación. En un matrimonio a veces surgen desencuentros, pero lo importante es el proyecto de continuidad", ha aseverado.

EN 15 DÍAS

Pablo Rivas, que ha avanzado que "en un plazo" de quince días "se constituirá la nueva corporación", y a partir de ahí será cuando asuma la alcaldía.

Seguidamente advierte que la decisión de Serrano "no" le pilló "por sorpresa". "Era algo hablado, sabíamos que tenía la idea de dejar la alcaldía. No te parece que pueda llegar el momento, pero era algo ya hablado hace tiempo", ha explicado.

Rivas ha señalado que "afronta" este reto "con mucha ilusión", al tiempo que anticipa que su etapa será "continuista" con respecto a Juan Serrano. "Seguiremos en la misma línea, o trataremos de hacerlo", ha concluido el futuro alcalde de Portomarín.