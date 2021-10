Ustea critica con una concentración la "falta de personal" y la no cobertura de vacantes en el Arqueológico

De hecho, según ha señalado Ustea en una nota, esta situación no es nueva en el Arqueológico, pues "ya en el año 2019 la propia Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía en Córdoba reconocía" que se trataba de "un problema heredado tras años de dejadez", y que "eran conscientes del déficit de personal", añadiendo que "en ocho meses de legislatura era difícil solucionar un problema endémico de años".

Sin embargo, según ha señalado el sindicato, "han pasado dos años de aquellas declaraciones y el problema continúa", de ahí que se haya llevado a cabo este jueves dicha concentración, "para denunciar la no cobertura de vacantes y el retraso en las sustituciones por IT del personal laboral", cuyas consecuencias "pagan los de siempre, los trabajadores, que ven reducidos sus derechos laborales" y que padecen "sobrecargas de trabajo, amén de la pérdida de empleo público a favor de su privatización".

De hecho, en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del centro "existen 29 puestos de trabajo de personal laboral directamente relacionados con la atención al público de los que en la actualidad ocho" no se cubren, pues hay una limpiadora "en IT desde mayo y no se ha cubierto su baja", pues "su trabajo lo cubre una contrata privada a tiempo parcial", cuando dicho "contrato debía servir de refuerzo covid", mientras que también hay otra limpiadora, "jubilada desde noviembre de 2020", cuya plaza sigue "sin cubrir".

Un auxiliar de instituciones culturales está "de baja por IT desde junio", y su puesto "sin cubrir", lo mismo que los de dos vigilantes, también "bajas por IT", en este caso "de más de 20 días y sin cubrir", mientras que las plazas de dos "encargados de control y atención al público" están "vacantes y sin cubrir", al igual que la de una expendedora, "jubilada desde abril".