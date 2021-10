Díaz mostra la seua "solidaritat" al diputat Alberto Rodríguez després de ser condemnat pel TS

En roda de premsa a Alacant, en ser preguntada per la seua valoració de la sentència, Díaz ha respost que "respecta" totes les decisions judicials i ha precisat que li consta que existeixen vots particulars en relació amb la decisió del TS.

"En primer lloc, respectar com sempre totes les resolucions judicials, em consta que el diputat presentarà un recurs i, per tant, quedem a l'espera del que es resolga", ha assenyalat Díaz, qui ha assegurat que "al marge de les resolucions" coneix bé el cas de Rodríguez, per la qual cosa li trasllada la seua "solidaritat".