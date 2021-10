Foment del Treball pide al Gobierno explorar la vacunación obligatoria de los trabajadores

La patronal catalana Foment del Treball ha pedido al Gobierno, a través de la CEOE, explorar la vacunación obligatoria en los centros de trabajo tras el progresivo "retorno a la presencialidad de los trabajadores en los centros de trabajo y la clara evidencia sobre la seguridad y efectividad de las vacunas", según un comunicado de la entidad enviado este jueves.

"Se trata de hacer prevalecer el interés general y la seguridad sanitaria" porque existen suficientes disposiciones legales que podrían fundamentar una decisión por parte del Gobierno, ha añadido Foment del Treball.

Los datos de los resultados de la campaña de vacunación masiva -la mortalidad en las residencias de ancianos españolas ha descendido un 97% desde la introducción de las vacunas- "avalan decisiones de políticas públicas que puedan contener las devastadoras consecuencias de la pandemia desde el punto de vista social y económico".

Expertos jurídicos, advierten de que a pesar de que "por ahora, no existe la norma en nuestro ordenamiento jurídico que lo permita explícitamente, no habría ninguna dificultad" de que excepcionalmente, el interés general relativo a la salud pública prevaleciera sobre el particular, según el comunicado.

En este sentido, ha recordado que empresas como restaurantes, cines, organizadores de acontecimientos multitudinarios, líneas aéreas u hoteles también pueden contribuir a la inmunización general "exigiendo pruebas de inoculación a quienes quieran utilizar sus servicios, intentando a la vez generar confianza y seguridad a sus clientes".